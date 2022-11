F1: McLaren revela pintura para final da temporada em Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

A McLaren revelou sua pintura de Fórmula 1 ajustada para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, apresentando o trabalho de uma artista libanês para sua campanha ‘Drive by Change’.

A McLaren lançou o Driven by Change com um de seus principais patrocinadores, Vuse, na corrida do ano passado em Abu Dhabi, dando uma plataforma para criativos sub-representados para o fim de semana da corrida.

Para a rodada final desta temporada no Circuito Yas Marina, a McLaren trabalhou com a artista libanesa Anna Tangles para trazer um novo visual ao MCL36.

Mantendo as cores papaia e azul da equipe, o trabalho de Tangles apresentou nos sidepods e na asa dianteira com formas fluidas que se entrelaçam para dar uma nova atualização à pintura.

Os padrões substituem as cores usuais dos blocos que aparecem no carro, mantendo a pintura e o design mais amplos.

“Como uma fã de F1 ao longo da vida, nunca acreditei que um dia teria minha arte exibida em um GP, e tudo graças ao Driven by Change”, disse Tangles.

“Dedico meu tempo livre treinando e encorajando outros artistas, particularmente outras mulheres criativas do Oriente Médio, a abraçar suas paixões e habilidades, e por isso é um privilégio fazer parte de uma comunidade que apoia a mesma ambição de capacitar artistas subrepresentados neste caminho."

Louise McEwen, diretora executiva de marca e marketing da McLaren, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em representar o design de uma artista emergente em nossos carros de corrida mais uma vez, defendendo a criatividade junto com a Vuse.

“Anna Tangles produz obras de arte impressionantes e tem uma história poderosa que incorpora perfeitamente o espírito e os valores da campanha Driven by Change.

“A iniciativa está construindo um legado que estamos entusiasmados em continuar impulsionando, usando nossa plataforma global para ampliar o talento de criativos emergentes.”

Para a corrida de 2021, a McLaren utilizou um projeto do artista Rabab Tantawy, dos Emirados Árabes Unidos, para estrear sua campanha Drive by Change.

