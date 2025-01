F1 - Max Verstappen: Não tenho nenhum ponto fraco

Max Verstappen, piloto da Red Bull na Fórmula 1, afirmou que não tem pontos fracos, mas também está ciente de que sempre há espaço para melhorias.

Com quatro títulos e uma série de recordes em seu currículo, Verstappen, que tem contrato com a RBR até 2028, está ansioso pela próxima temporada. O holandês assumiu o trono da Fórmula 1 em 2021 e ganhou três campeonatos consecutivos.

Verstappen conquistou o troféu de 2024 sob circunstâncias bastante difíceis, já que a McLaren deu um grande passo à frente na segunda metade da temporada, deixando o holandês para lutar pela liderança com um carro ligeiramente inferior.

Também por esse motivo, o tetracampeão acredita que não tem pontos fracos, pois fez um excelente trabalho em todas as corridas do ano e está lutando na frente tanto no ritmo de corrida quanto na classificação.

"Acho que não tenho nenhum ponto fraco", disse Verstappen, confiante, em uma declaração ao F1.com. "E é claro que eu nunca vou admitir isso de qualquer forma!" - acrescentou o holandês.

"Mas também tenho a mente muito aberta porque sei que sempre posso ser melhor, mas também sei que é muito difícil conseguir isso", continuou Verstappen.

"Sei que em um fim de semana as pessoas podem ter um desempenho incrível, mas nem sempre se trata de um único desempenho", Verstappen enfatizou a importância da consistência. "Trata-se de como você pode manter um desempenho muito bom ao longo do ano".

