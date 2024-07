ANÁLISE: Como a vantagem da Red Bull na F1 2024 'desapareceu'?

Quando a Red Bull lançou seu RB20 para os testes de pré-temporada no Bahrein, havia sinais ameaçadores de uma repetição do domínio visto na Fórmula 1 2023.

Quatro meses depois, o cenário competitivo mudou completamente. A Mercedes finalmente conseguiu fazer seu carro com efeito solo se destacar com uma série de atualizações e a McLaren continuou sua impressionante trajetória de desenvolvimento.

Problemas com o pacote de atualização mais recente fizeram com que a Ferrari desse um passo atrás, mas ela também esteve na disputa em circuitos adequados ao SF24.

Cinco pilotos de quatro equipes diferentes venceram nos últimos sete GPs, o que é uma ótima notícia para os fãs da F1, já que a segunda metade de 2024 deve ser um 'suspense'.

Para a Red Bull? As notícias obviamente não são tão boas... Então, para onde foi sua vantagem considerável vista no início de 2024?

A explicação tradicional é que as equipes invariavelmente 'convergem' à medida que os regulamentos permanecem estáveis, com a Red Bull simplesmente tendo menos desempenho para extrair do atual livro de regras. Enquanto isso, as rivais que 'ficaram de fora' em 2022 e 2023 estão lentamente começando a encontrar respostas para as perguntas que a Red Bull já havia resolvido sobre como gerar downforce e desempenho em diferentes curvas com as máquinas de efeito solo.

Acrescente o desenvolvimento adversário, e o fato que a Red Bull tem menos tempo de túnel de vento e CFD por causa do sucesso taurino, e a equipe anglo-austríaca é 'atingida' por um golpe duplo de uma vantagem que se transforma em desvantagem no longo prazo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Eles chegaram a um tipo de velocidade terminal mais rápido do que nós, mas há um ponto de retorno decrescente no que diz respeito ao quanto você pode continuar a desenvolver um carro. Para o crédito deles, eles 'chegaram lá' primeiro e agora estamos todos alcançando, ou quase", diz o CEO da McLaren, Zak Brown.

Embora tenha entrado em conflito com Brown em vários tópicos recentemente, pela primeira vez o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, concordou com ele. "Não é segredo que temos menos tempo de desenvolvimento do que os outros e estamos no topo da curva, portanto, os retornos são cada vez menores", disse ele.

Mas um homem que não quer aceitar um "não" como resposta é Max Verstappen, que tem repetidamente pressionado sua equipe a dobrar o esforço para encontrar ganhos em vez de aceitar sua nova realidade.

"Poderíamos dizer: 'Sim, é normal'. Mas não acho que seja normal. Temos de continuar trabalhando duro. Se acharmos que isso é normal, as pessoas vão nos ultrapassar. Todos os dias estou trabalhando com os engenheiros e também tento pressionar para que as atualizações cheguem mais cedo", afirmou o tricampeão no fim de semana do GP da Grã-Bretanha.

George Russell, Mercedes F1 W15, lidera Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar

Quanto mais a Red Bull pode extrair de seu carro de 2024?

Mas quanto a Red Bull ainda pode encontrar em seu RB20, especialmente quando estamos nos aproximando das férias de agosto e as equipes começarão a se concentrar mais em seus carros de 2025?

A Red Bull impressionou quando lançou seu RB20 visualmente diferente, sugerindo que a equipe de Milton Keynes não havia descansado após seu sucesso sem precedentes e fez de tudo para garantir que se manteria à frente durante o restante do ciclo de regras.

E, embora o RB20 tenha dado um passo claro que levou a Red Bull de volta a uma liderança confortável no início de 2024, parece que a maioria de seus ganhos foi 'anulada', além de haver menos margem para evolução. O engenheiro-chefe taurino Paul Monaghan explicou que a Red Bull está encontrando ganhos cada vez menores à medida que sua curva de desenvolvimento 'se achata'.

Horner ainda tem esperança de que as atualizações que a Red Bull introduzirá façam diferença, mas admitiu que quaisquer ganhos agora se resumem aos mínimos detalhes, o que é o caso de todas as equipes que estão na liderança.

"Acho que há coisas que temos em andamento... embora estejamos no topo da curva, ainda há ganhos a serem obtidos. Inevitavelmente, quando [o grid] se aproxima, são os pequenos detalhes marginais que fazem a diferença", explicou Christian.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

Verstappen vai ajudar a Red Bull?

O grau exato de preocupação que a Red Bull deve ter nem sempre é claro, porque vários elementos tornaram a hierarquia das equipes difícil de ser definida. Uma série de circuitos com bumps, que tem sido o calcanhar de Aquiles da Red Bull há muito tempo, fez com que o RB20 parecesse pior do que é algumas etapas atrás, mas, ao contrário das expectativas do paddock, a McLaren ainda parecia mais rápida em uma volta em Barcelona, autódromo tradicional tão bem conhecido pelos times da categoria.

Então veio a Áustria, e Verstappen venceu de forma convincente a sprint e conquistou a pole para o GP com vantagem de quatro décimos em uma volta de um minuto, fazendo com que os rivais parassem de pensar no tamanho da vantagem.

Mas em Silverstone, tanto a McLaren quanto a Mercedes pareceram ligeiramente mais rápidas, dependendo das condições, o que sugere que a capacidade de manter os pneus na temperatura certa e a janela de desempenho estão fazendo uma diferença maior do que o ritmo total.

"A ordem está mudando um pouco. A Mercedes estava forte [em Silverstone], a McLaren estava forte na semana passada, vencemos na semana anterior em Barcelona. Você sai da Áustria, onde nos classificamos com quatro décimos de vantagem sobre todo o pelotão, e em Silverstone estaríamos na briga pela pole [sem danos no assoalho de Verstappen no Q1 da classificação]. No final da corrida, Max estava perseguindo Lewis [Hamilton] e passou de 10s de desvantagem a 1s e pouco", pondera Horner.

"Acho que, dessa rodada tripla, eu não ficaria surpreso se Max tiver marcado o maior número de pontos", seguiu. De fato foi o caso, com Verstappen acumulando 51 pontos nas últimas três semanas, em comparação com 43 de Oscar Piastri, 42 de George Russell e 40 de Hamilton e Lando Norris.

É aí que reside outra vantagem para a Red Bull. Mesmo quando não tem o carro mais rápido, Verstappen e a equipe estão executando tudo como os campeões mundiais que são e punindo implacavelmente os erros cometidos pelos outros, principalmente pela McLaren -- o time de Woking peca na estratégia.

A Red Bull provavelmente não teve o carro mais rápido na maior parte - se não em todos - dos últimos sete finais de semana, mas mesmo assim Verstappen venceu três deles e - com exceção de Mônaco - superou Norris, o perseguidor mais próximo, em todos os outros.

Embora o desempenho do carro e as dificuldades persistentes de Sergio Pérez no segundo carro taurino sejam uma grande preocupação, a execução superior na corrida pode muito bem levar a Red Bull aos dois títulos deste ano.

