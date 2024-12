F1: Memorial de Ayrton Senna em Ímola é vandalizado

De acordo com o site especializado em automobilismo Formula Passion, o memorial de Ayrton Senna no circuito italiano de Ímola, onde o tricampeão mundial de Fórmula 1 morreu, foi vandalizado na véspera do Natal.

Segundo a publicação, jovens invadiram o autódromo à noite e queimaram bandeiras em homenagem a Senna. Ainda de acordo com o veículo jornalístico, a estátua em tributo ao ídolo brasileiro teria sido 'preservada'.

O município emitiu um comunicado oficial sobre o caso: “A administração municipal condena os danos causados aos objetos deixados no memorial de Ayrton Senna, que representam um importante patrimônio da cidade".

"A nota destaca o amor, o carinho e o respeito com que o campeão é lembrado, além da profunda ligação de Imola com sua memória", finalizou a nota. Um decreto foi emitido proibindo a entrada no local com garrafas e copos, além de uma restrição ao consumo de álcool.

