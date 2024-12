A impressionante vitória de Max Verstappen no GP do Brasil, largando em 17º no grid, foi aclamada como uma das mais memoráveis performances em pista molhada da história da Fórmula 1.



O ex-piloto de F1 e comentarista da Sky Sports, Karun Chandhok, comparou o desempenho com as vitórias históricas de Michael Schumacher no GP da Espanha de 1996 e no GP de Donington de 1993 de Ayrton Senna.

Chandhok disse no podcast Sky Sports F1: "Foi realmente impressionante. Em condições como essa, a visibilidade é um grande desafio. Na primeira volta, você está pilotando em direção a uma parede de água".



"Max foi o único piloto que conseguiu encontrar aderência e confiança nessas condições e pilotar no meio do tráfego. Ninguém mais foi tão eficiente."

"Não vamos nos esquecer de que ele começou logo atrás de Lewis Hamilton."



"Lewis é um dos mestres no molhado, mas, naquele dia, apenas Max conseguiu se destacar. Foi uma exibição impressionante, assim como Senna em Donington ou Schumacher na Espanha."

"Estabilizar o carro em tais condições é como andar no fio da navalha, e os grandes pilotos conseguem fazer isso quase sem falhas", disse Chandhok, referindo-se aos desafios da direção no molhado.

