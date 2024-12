Michael Schumacher: 11 anos de luta e segredo sobre sua condição

Em 29 de dezembro de 2013, o mundo do automobilismo ficou em choque com as notícias que chegavam do resort alpino de Meribel, na França. Lá, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher havia sofrido um acidente de esqui e batido a cabeça em uma pedra.

O estado de saúde do alemão era desconhecido desde o início, embora as informações tenham vazado gradualmente. Descobriu-se que o capacete que ele usava havia se quebrado com o impacto e que ele havia sido colocado em coma para proteger possíveis danos cerebrais... e a família informou posteriormente que ele havia sido transferido para um hospital em Lausanne, na Suíça.

A partir de então, seu progresso foi mantido 'no escuro', e só se soube que, em setembro de 2014, pouco antes do primeiro aniversário do acidente, ele foi transferido para sua casa. É lá que ele está desde então, com extremo cuidado e os melhores profissionais ao seu lado.

Atualizações sobre o estado de saúde, pelo documentário e por Jean Todt

Nos últimos anos, as poucas atualizações sobre o estado de saúde de Schumacher vieram principalmente do então presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e ex-chefe de equipe da Ferrari nos dias gloriosos do alemão na Scuderia, Jean Todt.

O francês disse ao jornal inglês Daily Mail em julho de 2020: "Eu vi Michael na semana passada. Ele está lutando. Espero que o mundo possa vê-lo novamente em breve. É para isso que ele e sua família estão lutando".

Mais tarde, em novembro, Todt novamente deixou escapar alguns detalhes para a RTL: "Vejam, vocês sabem que essa é uma pergunta sobre a qual serei extremamente reservado. Eu vejo Michael com muita frequência, uma ou duas vezes por mês. Minha resposta é sempre a mesma: ele está lutando, e só podemos desejar a ele e à sua família que as coisas melhorem."

Mas talvez a coisa mais verdadeira sobre Schumacher tenha sido dita por seus familiares mais próximos sem muita reflexão. Em setembro de 2021, 'Schumacher', um documentário sobre a vida do piloto, foi lançado na Netflix, e sua esposa Corinna Schumacher, sem detalhes, deixou uma frase marcante: "Sinto falta de Michael todos os dias, e não sou a única, toda a família sente falta dele, as crianças, seu pai, todos ao seu redor. Apesar de estar aqui, ele não é o mesmo, mas está aqui".

Seu filho, Mick Schumacher, também fala no documentário e, emotivamente, não deixa dúvidas sobre a condição de Michael, admitindo que 'Schumi' está com eles, mas não pode falar. "Desde o acidente, essas experiências, esses momentos tão típicos de uma família não estão mais presentes. Pelo menos não como antes. E, em minha opinião, isso é muito injusto."

"Acho que meu pai e eu nos entenderíamos de forma diferente agora. Acho que falaríamos uma língua muito parecida, a língua do automobilismo, e teríamos muito o que conversar. E é nisso que fico pensando. Penso em como seria ótimo, em como teria sido", lamenta ele.

Finalmente, em outubro de 2024, houve rumores de que o heptacampeão estava presente no casamento de sua filha, Gina-Maria, embora, é claro, não houvesse fotos para confirmar isso, seguindo a política da família de proteger Michael.

Por que não há informações sobre o estado de saúde?

Por que nenhum jornalista está recebendo qualquer informação sobre o estado de saúde de Schumacher? Nossos colegas da edição alemã do Motorsport.com falam de uma espécie de proteção ética. "De fato, há uma espécie de 'acordo de cavalheiros' entre a imprensa, a família Schumacher e Sabine Kehm [porta-voz da família]. Por exemplo, só falamos sobre Schumacher quando a família fala."

"Por outro lado, há muitas revistas e sites que falam sobre todos os tipos de coisas, a maioria totalmente errada ou de mau gosto. Mas a família Schumacher tem advogados muito bons trabalhando nesses casos, e geralmente a multa por violar a privacidade da família é muito cara. Muitos meios de comunicação não fazem nada por medo de uma multa. Mas outros fazem isso para vender mais revistas ou obter mais acessos."

"O problema é que Sabine e sua família não compartilham muitas informações. Eles basicamente só falam uma vez por ano, então muitos 'jornalistas' infelizmente inventam suas próprias histórias".

O possível tratamento de Schumacher em Paris

Uma das notícias mais recentes publicadas sobre Schumacher, embora sem muitos detalhes oficiais da família, foi uma viagem do alemão ao Hospital Georges-Pompidou em Paris para um "tratamento secreto". O Le Parisien foi o primeiro a noticiar, em setembro de 2019, que Schumi se submeteria a um tratamento com o Dr. Philippe Menasché, um dos principais profissionais de pesquisa com células-tronco.

A publicação também afirmou que Schumacher já havia visitado o hospital duas vezes naquele ano, tendo sido levado de helicóptero de Genebra, onde mora. Não há notícias sobre se o jornal foi processado pela família.

Mais tarde, em uma entrevista ao jornal Marca, o Dr. Menasché negou que tivesse dado tratamento com células-tronco a Schumacher: "Não sou um milagreiro. Minha equipe não está fazendo nenhum experimento, um termo abominável que não corresponde à visão do que a medicina deve ser".

O livro do ex-manager de Michael Schumacher, Willi Weber

Em 2022, o ex-empresário do piloto, Willi Weber, publicou o livro "Gasolina no Sangue - Michael Schumacher", no qual analisa seu relacionamento com o ex-campeão e conta sua versão do rompimento com os Schumachers. Ele está magoado com o clã, a quem chama de "mesquinho" e "mau", mas também diz que, se pudesse falar com Michael, ele lhe diria que sempre estaria "lá para ele, para consertar tudo". E também diria a ele: 'Sinto sua falta'.

Mas Willi criticou Corinna e Jean Todt pela forma como o deixaram de lado após o acidente, quando ele quis saber como seu velho amigo estava e o que havia acontecido: "No dia do acidente, eu estava em um evento, em um hotel, e meu celular tocou. Um amigo me disse que Michael havia sofrido um acidente de esqui, mas que não parecia ser grave. Depois me disseram que ele estava sendo levado para o hospital".

"Liguei para a esposa dele e ela não atendeu. Liguei para Todt para perguntar se eu deveria ir ao hospital e ele me disse para esperar, que era "muito cedo". Liguei no dia seguinte e ninguém me atendeu, deixei passar alguns dias para não me incomodar, mas entendi que eles queriam me deixar fora disso."

"Isso me causou muita dor. Desde então, tentei entrar em contato com Corinna centenas de vezes".

