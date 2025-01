Alonso: "2026 provavelmente será minha última temporada na F1"

Com dois títulos mundiais e 32 vitória em GPs, Fernando Alonso é, sem dúvidas, um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. E, agora, aos 43 anos, o bicampeão já vislumbra oficialmente sua despedida da categoria, que deve ocorrer em 2026.

No início deste ano, Alonso anunciou que havia assinado uma extensão de contrato plurianual com a Aston Martin até o final da temporada de 2026.

A Aston Martin, que tem grandes esperanças para 2026 graças à contratação de Adrian Newey, também assinou contrato com a Honda, atual fornecedora de motores da Red Bull.

Andy Cowell, o homem por trás do sucesso da Mercedes na era do motor híbrido V6, introduzida em 2014, e o ex-diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardile, também desempenharão papéis importantes no projeto F1 2026.

Em conversa com o podcast Chequered Flag, Alonso declarou que está considerando a F1 2026 como sua última temporada.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto: Lubomir Asenov / Motorsport Images

No entanto, ele deixou a porta aberta para a possibilidade de continuar em 2027, caso a Aston Martin obtenha sucesso com as novas regras.

"As expectativas para 2026 serão altas porque estamos entrando em um período de mudanças, teremos um carro projetado por Adrian Newey", disse Alonso. "Provavelmente será minha última temporada na F1 porque meu contrato termina no final de 2026. Portanto, farei o meu melhor".

"Mas se 2026 correr bem, se houver a possibilidade de eu ficar com a equipe por mais um ano, eu estaria completamente aberto a isso. Mas não quero pensar nisso agora. Vou encarar cada corrida como se fosse a minha última e vou saborear cada segundo".

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MELHORES DO ANO! Quem fez BONITO na F1 2024? Pilotos, corridas, Brasil e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!