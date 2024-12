A escolha de roupa de Lewis Hamilton em Abu Dhabi, seu último fim de semana de corrida como piloto da Mercedes, fez com que seu ex-companheiro de equipe de longa data, Nico Rosberg, 'franzisse a testa'. O fato de Hamilton ter chegado à pista no domingo com as cores vermelhas de seu futuro empregador, a equipe Ferrari de Fórmula 1, foi "inapropriado" na opinião de Rosberg.

Lewis apareceu no Circuito Yas Marina na quinta-feira com uma roupa branca com um leve tom de cinza, que parecia ser das cores da Mercedes. No sábado, ele vestiu uma camisa branca com calças vermelhas e um casaco vermelho. E depois, ele apareceu no paddock em uma cor totalmente vermelha.

Se o simbolismo foi pura coincidência ou não, não foi possível esclarecer no fim de semana da corrida porque Hamilton não foi questionado sobre isso no local. No entanto, muitos fãs interpretaram a escolha de roupa do astro da moda como um símbolo da transição da Mercedes para a Ferrari.

Um simbolismo que Rosberg considera "ruim", pois, em sua opinião, "o prata teria sido apropriado no último dia oficial como piloto da Mercedes", explicou Nico, acrescentando: "Acho essa decisão muito estranha e inadequada. É uma pena. É o dia dele, então está tudo bem. Eles (Lewis e Mercedes) celebram e apreciam, ainda têm um bom relacionamento. Mas é um pequeno ponto que eu acho uma pena."

Na Mercedes, a escolha de roupa de Hamilton em Abu Dhabi não é considerada uma questão. O chefe das Flechas de Prata, Toto Wolff, nem mesmo se envolveu no que ele considera uma discussão inútil sobre as cores de Hamilton e respondeu a uma pergunta da Sky exatamente sobre esse assunto com uma piscadela, dizendo que "o vermelho é ótimo".

"A Ferrari é uma mega equipe e uma boa marca. Quando ele sair dos boxes pela Ferrari pela primeira vez, certamente será estranho para nós. Mas dissemos a Lewis: 'Se não pudermos vencer nós mesmos, então vamos apoiá-lo'."

