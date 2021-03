Apesar de uma importante vitória no GP do Bahrein, etapa de abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, a Mercedes acredita que não possui "pontos fortes" em comparação à Red Bull para a disputa deste ano.

Uma estratégia agressiva da Mercedes, aliado a um ótimo gerenciamento de pneus e direção defensiva de Lewis Hamilton ajudou o heptacampeão a bater Max Verstappen no circuito do Sakhir neste domingo.

Mas, apesar da felicidade da vitória, que veio após uma pré-temporada complicada, a Mercedes não tem dúvidas de que qualquer vantagem que tinha anteriormente na F1 foi embora. Andrew Shovlin, engenheiro-diretor de pista, disse: "Na verdade não tenho nenhum ponto forte em comparação com eles".

"Tivemos vários anos onde podíamos confirmar na velocidade de reta, ou nas curvas de alta. Mas se você olhar agora, não estávamos tirando muito tempo deles. Em algumas curvas, eles abriam muita diferença na classificação: eles foram fortes nas rápidas e na nove e dez".

"E isso é o mais importante. Na classificação, apenas batemos eles no ritmo em nossas melhores curvas, e eles foram mais rápidos em outras. Então é simples: precisamos de um carro mais rápido".

Enquanto a Mercedes tem curtido a vantagem nas últimas temporadas, o passo adiante da Red Bull não é a primeira vez que a equipe enfrenta uma concorrência maior na ponta.

Em 2018, a Mercedes não venceu uma corrida até a quarta etapa, em Baku, enfrentando uma concorrência forte da Ferrari e da Red Bull. Shovlin sentiu que o balanço de performance entre Mercedes e Red Bull está maior do que antes, criando o caminho para uma disputa forte pelo título em 2021.

"Tivemos alguns anos difíceis no passado, isso não é território novo para nós, e é o que temos que lidar. São duas equipes que parecem estar muito próximas no momento. Acho que será um ano difícil".

"Não há dúvidas de que a Red Bull opera muito bem. Eles são rápidos, focados e não cometem erros. Max é claramente um piloto mais maduro, muito inteligente e difícil. E eles sabem se desenvolver bem".

"Eles mostraram em todas as temporadas que têm a capacidade de colocar muita performance no carro. Então, independente do ponto de largada, não será um campeonato fácil. Será apertado e um que não vamos desistir. Eles vão lhes dizer o mesmo".

