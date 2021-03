As novas regras aerodinâmicas da Fórmula 1 sempre tiveram potencial de abalar a ordem competitiva dos carros, mas poucos esperavam a influência que teve em 2021.

Em um ano que corria o risco de ser uma repetição obsoleta de 2020, com as equipes utilizando seus chassis, as oscilações de desempenho mostradas na abertura da temporada no Bahrein foram bastante dramáticas.

Todas as escuderias foram retardadas pelas mudanças nos regulamentos no assoalho, dutos de freio e difusor, mas algumas sofreram muito mais do que outras.

Ao dar uma olhada nas comparações de tempo de classificação do GP do Bahrein do ano passado para este ano, é possível notar algumas tendências interessantes.

Déficits entre 2020 e 2021:

Ferrari - 0s541

Alfa Romeo - 1s217

Red Bull - 1s319

AlphaTauri - 1s361

McLaren - 1s385

Alpine - 1s832

Williams - 2s022

Mercedes - 2s121

Aston Martin - 2s279

Haas - 2s338

Parece haver duas mensagens que se destacam dessa comparação.

Uma delas é que a Ferrari é de longe a equipe que mais se aprimorou neste ano, com seu novo motor e um conceito aerodinâmico menos resistente, claramente eliminando os problemas que teve em 2020.

Mas o mais importante para a briga geral pelo título é o fato da Mercedes ter tido uma queda brusca.

Enquanto os principais rivais da montadora alemã perderam cerca de 1s3 de desempenho, a Mercedes se juntou aos times clientes Williams e Aston Martin na perda de mais de 2s durante o inverno europeu.

Algumas das explicações para esse déficit vêm dos problemas de redução de potência do motor que a equipe de Toto Wolff mencionou no sábado, mas parece haver pouca dúvida agora que os temores de que os modelos com baixo rake poderiam ter sido atingidos mais duramente pelas novas regras se materializaram.

O conceito usado pela Mercedes e Aston Martin não funciona tão bem quanto antes desta temporada.

A Aston Martin acredita que a mudança no desempenho entre os carros com rake alto e baixo é de um segundo, o que pode ser confirmado pelas estatísticas de desempenho.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O chefe da equipe britânica, Otmar Szafnauer, disse: "Se você olhar para por aí, se você nos comparar com a Mercedes, por exemplo, acho que somos um décimo mais rápido do que éramos no ano passado aqui. Mas quando você nos compara a todos de alto rake, eles ganharam sete e oito décimos, até um segundo por volta. "

Questionado se ele achava que era um problema fundamental para o ano todo de 2021 ou se poderia ser recuperado, Szafnauer disse: "Bem, é fundamental hoje, mas vamos trabalhar muito para recuperar."

"Os carros da Mercedes também são de baixo rake e são mais rápidos do que nós. Portanto, há desempenho lá fora, só temos que encontrá-lo e colocá-lo em nosso carro o mais rápido possível."

Apesar das indicações óbvias das planilhas de horas, no entanto, ainda é um pouco prematuro sugerir que toda a explicação do déficit se deve à mudança no assoalho.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que o Bahrein oferece outros fatores - como temperatura e uma superfície de pista com alta aderência - que também podem influenciar as coisas.

“Este é um traçado de pista e asfalto que a Red Bull parece dominar melhor do que nós. Mas esta não é uma explicação aceitável", disse.

"Só precisamos fazer o que fizemos nos últimos anos, entender o carro e os pneus e otimizar cada detalhe, e então estaremos de volta à luta."

As próximas etapas nos darão um panorama melhor sobre o que vimos no Bahrein, se é a regra ou a exceção.

Mas mesmo que os dados para as próximas corridas sugiram que as novas regras atingiram definitivamente a Mercedes e a Aston Martin com mais força, não há opção de voltar atrás no que foi introduzido para este ano.

Além disso, como o conceito de rake é muito intrínseco ao pacote geral do carro, significa que mudar para uma versão de rake alto é quase impossível a curto prazo.

Tanto a fabricante alemã quanto a escuderia britânica estão, portanto, cientes de que precisam se concentrar em sair da situação em que se encontram.

Wolff disse: “Se dissermos: 'bem, fomos apenas penalizados pelo regulamento, é isso', não seríamos pilotos e não seríamos lutadores."

"Precisamos apenas colocar esse carro em seu ponto ideal para que ele possa lutar com nossos rivais", concluiu.

