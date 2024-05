A Mercedes não desistiu de ter Max Verstappen em sua equipe de Fórmula 1. O jornalista Michael Schmidt, do site alemão Auto Motor Und Sport, realizou uma série de apurações sobre a situação da equipe da montadora de origem alemã, envolvendo o seu futuro.

Mesmo não oferecendo um carro atraente ao atual tricampeão mundial, Toto Wolff faz as suas apostas, primeiramente tentando contato com Adrian Newey, para quem sabe atrair o piloto, mas esta investida aparentemente é tardia, já que o ‘mago’ da F1 tem conversas avançadas com a Ferrari.

O dirigente austríaco conta com o agito dentro da equipe taurina, como mais cedo neste ano com o caso Horner, e estaria disposto a esperar até outubro.

O caso de Carlos Sainz com a Mercedes parece indefinido para os dois lados, com rumores apontando que ele tem à disposição uma proposta de um ano de contrato, renovável por outro. Ele sabe que a Audi terá que esperá-lo, já que o mercado não aponta nenhum superastro disponível para o projeto dos alemães.

Andrea Kimi Antonelli é o nome que ‘resguarda’ qualquer aposta de Wolff, com a Mercedes intensificando seu programa de treinamentos com um carro da F1. A publicação fala que há a possibilidade de o italiano estrear em casa, no GP da Itália em Monza ainda este ano, pela Williams.

Vale lembrar que rumores indicavam que Antonelli poderia estrear na F1 em casa, mas no GP da Emilia Romagna em Ímola, após conseguir uma liberação especial da superlicença à FIA, já que o piloto ainda não completou 18 anos. Todas as partes negaram tal especulação.

