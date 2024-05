Oito relógios de Michael Schumacher de sua época na Fórmula 1 foram vendidos por mais de US$ 4 milhões em um leilão que foi adiado devido a um ataque cibernético.

A coleção pessoal pertencente ao heptacampeão mundial de F1 atingiu um total de 4 milhões de francos suíços (4,41 milhões de dólares ou mais de R$ 22 milhões).

A coleção estava programada para ter lances na casa de leilões Christie's, em Genebra, nesta segunda-feira, mas foi adiada para terça-feira devido a um ataque de hackers.

O item que mais chamou a atenção foi um Platinum Vagabondage 1 exclusivo, encomendado a Schumacher como presente pessoal de seu ex-chefe da Ferrari, Jean Todt.

O relógio mostra o forte vínculo entre Todt e o designer de relógios François-Paul Journe e apresenta símbolos que representam os títulos mundiais do alemão, o design de seu capacete e o emblema da Ferrari.

Está gravada uma dedicatória de Todt a Schumacher para o Natal de 2004.

Ele foi vendido por 1,5 milhão de francos suíços (US$ 1,66 milhão), atendendo à estimativa de US$ 1,2 a US$ 2,2 milhões.

Outro item de interesse é um Audemars Piguet personalizado que foi encomendado a Schumacher por Todt para o Natal de 2003. Ele apresenta uma dedicatória aos seus então seis títulos e incorpora seu capacete de corrida vermelho da época. Este relógio atraiu uma oferta bem-sucedida de 415.800 (francos suíços).

“Os colecionadores ficaram muito felizes ao descobrir esses relógios cheios de histórias”, disse Remi Guillemin, chefe de relógios da Christie's na Europa.

Schumacher continua sendo um dos pilotos de F1 mais bem-sucedidos da história e compartilha o recorde de sete títulos mundiais com Lewis Hamilton.

Ele se aposentou da F1 no final de 2012, após um breve retorno com a Mercedes, mas sofreu graves ferimentos na cabeça no acidente de esqui no inverno seguinte, que o deixou em coma. Sua condição desde então foi mantida em sigilo por sua família.

