F1: Williams anuncia renovação de contrato de Albon

A Williams anunciou que Alex Albon assinou uma extensão de contrato por vários anos, levando sua parceria para a era de 2026 da Fórmula 1.

O contrato anterior de Albon com a Williams deveria terminar em 2025, mas sua excelente performance em 2023 pela equipe Grove fez dele uma grande opção no mercado de pilotos do próximo ano.

Mas Albon, de 28 anos, agora prometeu seu futuro à Williams para 2026 e além, com a equipe anunciando um acordo “plurianual”.

“Estou incrivelmente feliz por permanecer na Williams Racing e continuar trabalhando com uma equipe tão talentosa e dedicada”, disse Albon.

“Tem sido um começo de ano difícil, mas desde que ingressamos na Williams fizemos progressos significativos juntos e vi as grandes mudanças acontecendo nos bastidores que nos levaram de volta à frente do grid.

“Este é um projeto de longo prazo no qual acredito muito e quero desempenhar um papel fundamental, por isso assinei um contrato plurianual.

“A jornada levará tempo, mas estou confiante de que estamos construindo a equipe certa para seguir em frente e alcançar grandes feitos nos próximos anos.”

O chefe da equipe, James Vowles, disse que está satisfeito por garantir seu piloto principal no futuro próximo, enquanto continua a colocar os alicerces no lugar para que a Williams retorne à frente do pelotão.

“Estamos muito satisfeitos em garantir o futuro de longo prazo de Alex na Williams Racing”, disse Vowles.

“Ele tem talento excepcional, contribuição técnica e dedicação à causa e este é um grande voto de confiança na Williams e na jornada de volta à competitividade em que estamos.

“Desde que chegou, Alex demonstrou consistentemente sua capacidade de atuar sob pressão, e contratá-lo por um longo prazo é uma grande peça do quebra-cabeça para nos levar para cima no grid.”

Depois de ficar um ano fora da categoria quando perdeu sua vaga na Red Bull, Albon se juntou à Williams em 2022.

Ele rapidamente se estabeleceu como o piloto líder da equipe e, em 2023, sozinho arrastou a Williams até o sétimo lugar no campeonato de construtores, marcando 27 dos 28 pontos.

Albon e seu time ainda não marcaram pontos em 2024, após um início de ano difícil, com a equipe desesperada por atualizações em uma batalha acirrada no meio de grid.

Falando após mais uma derrota em Miami, Albon sublinhou sua crença nos ambiciosos planos de longo prazo de Vowles para virar o jogo.

“É verdade que não começamos o ano onde queríamos”, disse Albon. “Não tivemos ritmo e estamos um pouco atrasados em nossas atualizações e upgrades.

"Acredito que a equipe está forte e saudável. Sinto que definitivamente haverá uma melhoria. É sempre bom se isso acontecer agora, mas James é a pessoa certa para o trabalho. Há um progresso definitivo."

