Ainda sem previsão de lançamento do carro de 2022, a Mercedes deu uma 'palhinha' de sua nova máquina de Fórmula 1 em uma publicação no Instagram. Na imagem, é possível ver os detalhes aerodinâmicos baseados no regulamento que estreia na próxima temporada, como asas mais 'distorcidas' e pneus maiores.

A pintura não foi revelada, mas tudo indica que as 'flechas de prata' devem retornar após dois anos com o design preto, utilizado em 2020 e 2021 em uma ação da escuderia na luta contra o racismo. Segundo o veículo alemão Bild, a volta às cores originais é praticamente certa.

Por enquanto, apenas a Ferrari revelou quando pretende apresentar o carro (entre 16 e 18 de fevereiro), e poucos detalhes foram mostrados pelas equipes. O cronograma de lançamentos deve ser fechado durante janeiro ao longo que a pré-temporada se aproxima.

