Toto Wolff acredita que a temporada da Fórmula 1 de 2021 e seu polêmico final "criarão um novo laço" entre a Mercedes e a Red Bull e disse que as reações após o GP de Abu Dhabi foram "tomadas pela emoção", reconhecendo o título de Max Verstappen. O chefe da montadora alemã e seu colega da rival, Christian Horner, 'brigaram' em um campeonato dramático e emocionante que terminou com sentimentos conflitantes.

Satisfeito com o oitavo mundial de construtores consecutivo de sua escuderia, ele ficou desapontado por Lewis Hamilton perder o troféu de pilotos para o holandês após as decisões do diretor de provas Michael Masi durante o safety car que encerrou a etapa de Yas Marina. Apesar disso, admitiu que coisas semelhantes também podem ter acontecido com os adversários ao longo do ano.

A Mercedes protestou contra o resultado do GP, mas no final, optou por tentar melhorar os procedimentos existentes, em vez de seguir com um processo que considerou contrário a eles e a favor da FIA.

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse que entendia o "descontentamento" da rival e elogiou seu "grande gesto" por não levar o caso aos tribunais.

Wolff disse que sua equipe não tem ressentimentos em relação ao seu atual maior adversário e acredita que o entendimento mútuo entre eles levará a uma relação mais forte entre os competidores da F1 para proteger seus interesses.

"As declarações feitas após [o protesto de Abu Dhabi] foram definitivamente influenciadas por nossas emoções", comentou o chefe da Mercedes em uma call com a mídia, divulgada pelo site FormulaRapida.net. "Quando você vence uma corrida e, portanto, o campeonato, posso entender como ver um protesto do outro pode ser decepcionante."

"Não tenho nada contra Christian, Helmut, Red Bull ou Max. Eles foram adversários dignos. Lutamos dentro e fora da pista como nunca antes. No final, eles venceram o campeonato e isso tem de ser reconhecido."

"Acho que isso vai nos unir no futuro. Porque podemos ter perdido o título com a decisão tomada em Abu Dhabi, mas Helmut, Christian e Max são reais competidores. Além disso, é claro, há declarações de que coisas semelhantes aconteceram contra eles durante a temporada. Talvez tenha estabilizado a situação, talvez não."

"A decisão em Yas Marina foi brutal, mas juntos, podemos mudar as regras de uma forma que beneficie a nós, a Red Bull e as outras escuderias e torne o processo mais transparente", concluiu.

