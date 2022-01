Max Verstappen encerrou o jejum da Red Bull de oito anos sem o mundial de pilotos da Fórmula 1 ao conquistar o título de 2021 sobre Lewis Hamilton e Mercedes, os 'reis' da era híbrida. Para o conselheiro da equipe austríaca, Helmut Marko, os feitos do holandês e suas características já o fazem ser melhor que Sebastian Vettel, que levou quatro campeonatos pela escuderia entre 2010 e 2013.

De acordo com o dirigente, o campeão do último ano tem qualidades diferenciadas em relação a outros adversários no grid, como adaptação rápida a condições adversas ou circuitos novos. Além disso, destacou sua notável evolução desde a estreia na divisão máxima do esporte a motor, em 2015.

Questionado pelo veículo austríaco ServusTV se Verstappen já era melhor que Vettel na Red Bull, Marko respondeu sem titubear: "Sim, sem dúvida ele é".

"O que mais o destaca? Ele não precisa de [volta] de aquecimento. Se chover em algum lugar, os outros dão cinco ou oito, em seguida, Max sai e define o tempo mais rápido na primeira tentativa. Ou como Jeddah - ninguém conhecia a pista, ele sai e... bang! três setores mais rápido. Essa é uma de suas qualidades fascinantes."

Apesar do brilho e a consagração como melhor do grid em 2021, Verstappen foi contestado no início da carreira por erros na pista e temperamento fora dela. A última vez que algo do tipo tenha sido destaque negativo para o holandês foi após o GP da China de 2018, quando ele disse que "daria cabeçada" em quem mais perguntasse sobre seu estilo agressivo.

Depois disso, e nas últimas temporadas, ele assumiu o papel de principal piloto da Red Bull e passou a ser mais cerebral, com uma consistência notável que começou no final do ano citado, quando cravou cinco pódios consecutivos em um ano que sua escuderia era a terceira força. Para Marko, apesar da 'demora' dos resultados, ele já demonstrava ser maduro anteriormente.

"Ele está um pouco menos agressivo, sim, mas pode ver o quadro geral melhor agora, essa é uma diferença importante", comentou o austríaco. "Nos primeiros anos, Max queria ser o mais rápido em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Ele agora aprendeu a dosar e administrar se for realmente necessário. Ele já havia mostrado essa maturidade durante sua corrida de estreia pela Red Bull."

"Outro aspecto importante é que se tivéssemos um problema durante os treinos livres alguns anos atrás, Verstappen explodiria e gritaria nos boxes. Ele às vezes levava essa impaciência para a pista, por exemplo. Agora, está muito mais calmo, tem um desempenho consistente e em um nível excepcionalmente alto. Ele é realmente um competidor extraordinário", concluiu Marko.

