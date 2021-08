A Mercedes vai esperar que George Russell e Valtteri Bottas tenham seus planos futuros garantidos antes de anunciar quem competirá por sua equipe ao lado de Lewis Hamilton na próxima temporada da Fórmula 1. Ambos já são avaliados pela equipe alemã há algum tempo e o piloto da Williams é visto como um substituto do finlandês.

Os postulantes à vaga foram "tímidos" sobre qualquer decisão antes do GP da Bélgica no fim, dizendo na coletiva de imprensa que "não tinham notícias para compartilhar". No entanto, o chefe da escuderia Toto Wolff revelou no último sábado (28) que já haviam escolhido.

Russell faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes desde 2017 e é visto como uma das grandes promessas do grid por tudo que fez pela Williams desde sua estreia em 2019, incluindo o segundo lugar no treino classificatório em Spa.

Wolff disse que a demora para fazer qualquer anúncio era "porque há partes interessadas envolvidas que precisam respeitar" e "enquanto os contratos não são assinados, não faz sentido divulgá-los".

Questionado pelo Motorsport.com se ele queria que a dupla tivesse seu futuro resolvido antes de qualquer confirmação, o chefe da equipe respondeu: "Sim, não é apenas uma decisão nossa, mas há outras partes no negócio e você deve sempre agir com disciplina e diligência."

A Alfa Romeo foi apontada como possível destino de Bottas, caso a Mercedes opte por promover Russell. A escuderia comandada pela Sauber o colocou no topo de sua lista para 2022 caso ele seja um agente livre, mas espera o desenrolar dos principais rumores primeiro.

Referindo-se ao seu comentário no sábado, de que a decisão já foi tomada, Wolff esclareceu que ele pessoalmente fez sua escolha, mas "não é o único que está envolvido".

O finlandês corre ao lado de Hamilton desde que substituiu Nico Rosberg na temporada de 2017 e participou de quatro títulos no campeonato de construtores. No entanto, tem dificuldades na atual temporada e é o único piloto das protagonistas (Mercedes e Red Bull) que ainda não venceu uma prova.

O último revés para Bottas veio em Spa no sábado, quando conseguiu apenas o oitavo lugar na pista molhada e fora dos pontos, devido a uma penalidade no grid por ter sido considerado culpado em acidente no GP da Hungria.

Por outro lado, Russell marcou nove pontos na corrida "cancelada" pela chuva, após classificar em segundo lugar e marcar seu primeiro pódio na F1.

