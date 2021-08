Bicampeão mundial da Fórmula 1 e primeiro grande nome do Brasil no esporte a motor internacional, Emerson Fittipaldi rasgou elogios ao piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"Ele mostrou a todos seu talento em muitas ocasiões diferentes. Tem cacife para ser campeão, acho que este ano pode acontecer. A batalha com Lewis [Hamilton, britânico da Mercedes] é fantástica de assistir, grandes pilotos com chance de ganhar o campeonato", disse Emerson.

"Para Max, seria o primeiro título e Lewis está tentando quebrar o recorde. Para ambos, é um grande desafio, tendo de estar no limite e fazer tudo o que puderem", seguiu Fittipaldi, em entrevista oferecida pela Kelbet, da qual o bicampeão mundial é um embaixador.

Questionado sobre uma possível evolução de Verstappen, Fittipaldi respondeu: "Experiência. Todo piloto, a cada quilômetro, melhorando e aprende. Não importa quanta experiência você tenha. Quanto mais experiência, melhor. E ele está melhorando, com certeza."

"Acho que ele está tendo um dos melhores desempenhos para um piloto. Incrível. Sempre rápido e sempre consistente. Em qualquer pista, em qualquer lugar. Isso é importante", seguiu Emerson, antes de comparar Verstappen com Hamilton e o alemão Michael Schumacher.

"É difícil. São épocas diferentes. Sendo brasileiro, sou mais Ayrton Senna [risos]... Sabe, nós, brasileiros, com certeza pensamos no Ayrton quando se fala dos melhores! Mas era diferente. São grandes campeões, difíceis de comparar, mas ele (Max) é muito especial", afirmou .

"Ele já é um piloto talentoso muito especial no automobilismo, com certeza. Ele poderia ser um dos maiores da história, sim. Acho que o relacionamento que ele tem com Adrian Newey e Red Bull é ótimo. E ele é muito persistente, consistente. Eu acho isso muito importante.

Verstappen vs Hamilton

Sobre a batalha do holandês com Hamilton, Fittipaldi disse: "São extremamente talentosos. Max tem um estilo mais agressivo que Lewis, mas ambos são extremamente talentosos. Eles pensam, usam suas mentes estrategicamente, como os grandes atletas fazem."

"É muito importante perceber isso. Esse é um fator chave para qualquer esporte, que a mente do atleta seja estratégica. Eles estão pensando, eles planejam. Se você olhar para aquela corrida em Ímola, quando Lewis teve um problema, é incrível ver como ele voltou à pista e superou a frustração do início da corrida, isso foi muito impressionante", destacou Emerson, que também falou sobre o impacto da experiência de Hamilton na briga contra Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Lewis sabe como lidar com a pressão pelo campeonato. Mas ele se colocou sob uma pressão tremenda para bater o recorde de Schumacher. E esse aspecto com certeza é um desafio para ele. Já o desafio de Max é vencer o campeonato. Ambos têm um desejo tremendo por motivos diferentes. Mas o mesmo objetivo. E eu acho que isso vai tornar este campeonato mundial realmente emocionante de assistir e acompanhar para os fãs", salientou Fittipaldi.

F1 2021: POLÊMICA em Spa, CRÍTICAS à F1, POLITICAGEM dos CARTOLAS e +; debate sobre a não-corrida

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: