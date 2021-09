Após a falha no motor da Aston Martin de Sebastian Vettel causar uma interrupção de 35 minutos no primeiro treino livre para o GP da Holanda na sexta-feira (03), o chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que as equipes da Fórmula 1 precisam discutir uma reformulação das regras de bandeira vermelha em sessões livres.

Enquanto nas corridas e classificações o relógio para em uma situação de bandeira vermelha, nos treinos livres a regressiva segue. No TL1 de ontem, as equipes tiveram apenas 25 minutos de pista, enquanto no TL2 mais tempo de pista foi perdido, com interrupções causadas por Lewis Hamilton e Nikita Mazepin.

Esse tempo perdido acaba custando mais para as equipes em 2021, com os treinos livres sendo reduzidos de 90 para 60 minutos.

Falando após o TL1, Wolff disse que uma revisão do regulamento de bandeira vermelha em treinos livres é necessário, do mesmo modo que as regras que levaram à corrida de duas voltas em Spa.

"É outro ponto que precisa ser discutido pela Comissão da F1. Acho que, de modo similar a Spa, precisamos encontrar uma saída, porque as sessões são muito curtas agora".

"Isso acaba afetando a todos igualmente. Você tem menos tempo de pista e acaba comprometendo os carros. Mas há uma lição valiosa para se tirar: o tráfego tornará a classificação complicada. É algo que precisamos entender".

A direção da F1 deve discutir as regras de bandeira vermelha na próxima reunião da Comissão, em outubro. O principal foco deve ser a mudança na regra que diz que duas voltas são o mínimo para uma corrida.

"Precisamos falar sobre o regulamento de pontos para uma corrida", disse Wolff. "Acho que todos somos pilotos de coração, e queremos que os pontos sejam dados por uma corrida. E acho que no futuro, precisamos discutir na Comissão de voltas com o safety car são suficientes para os pontos, ou se queremos carros correndo".

"É a mesma situação para todas as equipes, e não estou reclamando de Spa, só buscando garantir que os pontos sejam distribuídos após uma corrida de verdade".

