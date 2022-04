Carregar reprodutor de áudio

Até aqui na temporada 2022 da Fórmula 1, Lewis Hamilton e George Russell estão sofrendo para igualar o ritmo de Ferrari e Red Bull, com o W13 da Mercedes sofrendo com o porpoising. E para o piloto estreante do time alemão, apesar da equipe estar correndo para entregar atualizações para o carro, o passo adiante da Mercedes não deve vir logo.

Apesar do ritmo consistente de corridas ajudar a Mercedes a se manter próxima das equipes de ponta no campeonato, o time está ciente de que precisa melhorar logo. Enquanto o trabalho continua para resolver o porpoising, que compromete o ajuste do carro, há sugestões de que devem trazer logo um grande pacote de atualizações para ajudar na campanha.

Mas Russell minimizou essa ideia, sugerindo que a Mercedes não deve trazer nada substancial, apenas com pequenas modificações até ter uma compreensão absoluta sobre os problemas do carro.

"Infelizmente não há nada substancial a caminho por enquanto. Não vai acontecer da noite para o dia. Levará muitas corridas. Acho que haverão pequenas coisas, primeiros passos, mas reconhecemos que nossos rivais farão o mesmo, então pode não ficar claro para quem está de fora que estamos progredindo porque Ferrari e Red Bull vão evoluir também".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou no GP da Austrália que a equipe temia acelerar as atualizações antes de entender as fraquezas do W13, arriscando criar uma situação ainda mais confusa sobre os problemas.

"Acho que estamos apenas entendendo o carro, os pneus. Nada que fizemos neste fim de semana desbloqueou o potencial aerodinâmico ou reduziu as quicadas. Ainda estamos no mesmo ponto".

"E é por isso que não faz sentido trazer atualizações, porque você acaba se confundindo ainda mais. Talvez seja o fato de que, quanto mais downforce você tem, o porpoising aumenta. Então ainda estamos aprendendo".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Apesar de não aparentar ter uma melhora imediata em forma, Russell segue confiante de que a Mercedes achará um caminho de volta à frente.

"Adoraria dizer que fizemos um grande progresso, mas acho que precisamos olhar para os tempos de volta, e não diminuímos a distância para esse pessoal [Ferrari e Red Bull]. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas tenho fé que podemos chegar lá. E temos muito trabalho a fazer para extrair essa performance".

"Isso não acontecerá da noite para o dia, não acontecerá na próxima corrida, mas acho que chegaremos lá com o tempo. Então, por enquanto, se continuarmos com esses resultados, seguiremos vivos".

