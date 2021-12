Ross Brawn, diretor técnico da Fórmula 1, garante que as conversas entre os chefes das equipes e os comissários serão proibidas em 2022. A declaração vem após um GP de Abu Dhabi onde, além do confuso procedimento com o safety car que encerrou a corrida, Mercedes e Red Bull pressionaram Michael Masi, diretor de provas, em momentos cruciais.

Toto Wolff, chefe da escuderia alemã, 'exigiu' que o carro de segurança não entrasse na pista após o safety car virtual acionado quando Antonio Giovinazzi abandonou a prova, enquanto o mandatário da equipe austríaca, Christian Horner, ficou em cima da direção para que os retardatários ultrapassassem o veículo nos momentos finais.

"A decisão na última volta é um destaque que não pode ser superado. Infelizmente, o protesto tirou um pouco o brilho desta final", disse Brawn em entrevista ao veículo alemão Auto Motor und Sport. "Não é aceitável que os chefes pressionem Michael durante a corrida."

"Wolff não pode exigir que um safety car não entre na pista, enquanto Horner não pode querer que os retardatários deem a volta de reagrupamento. Isso fica a critério do diretor da prova. Vamos interromper esse contato no próximo ano."

As conversas entre as equipes e os comissários foram frequentes em 2021, mas não iniciaram apenas por parte das escuderias. No GP da Arábia Saudita, Masi 'negociou' com a Red Bull o que fariam após a segunda bandeira vermelha que interrompeu a corrida após a primeira relargada, onde Max Verstappen ganhou a posição de Lewis Hamilton depois de cortar caminho nas curvas iniciais.

