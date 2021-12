O sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi oficialmente nomeado cavaleiro em uma cerimônia nesta quarta-feira (15). O britânico de 36 anos recebeu o título nas Honras de Ano Novo da Rainha no final do ano passado, tornando-o Sir Lewis Hamilton, mas foi só hoje que ele foi formalmente nomeado pelo Príncipe Charles no Castelo de Windsor.

O piloto da Mercedes foi premiado pela primeira vez com um MBE (em inglês: Membro da Ordem do Império Britânico) pela Rainha após seu título de 2008, e desde então ganhou mais seis, colocando-o no mesmo nível de Michael Schumacher em campeonatos.

A cerimônia marcou a primeira aparição pública de Hamilton desde sua derrota na última volta para Max Verstappen em Abu Dhabi, no domingo, que lhe custou a oitava coroa e o recorde absoluto de troféus. Ele parabenizou o holandês pela conquista após o polêmico final que decidiu a temporada, mas desde então não havia falado com a mídia.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton deve se apresentar na festa de gala de entrega de prêmios da FIA em Paris na próxima quinta-feira (16), onde receberá o troféu por terminar como vice-campeão mundial.

A Mercedes está avaliando se vai ou não entrar com um recurso contra o resultado da corrida de Abu Dhabi, depois de ter visto inicialmente dois protestos serem rejeitados pela FIA.

O heptacampeão foi o terceiro campeão da F1 a receber o título de cavaleiro após Sir Jack Brabham (1978) e Sir Jackie Stewart (2001), enquanto Stirling Moss, Patrick Head e Frank Williams também receberam o título de cavaleiro em reconhecimento aos seus serviços ao automobilismo.

