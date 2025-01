No início de 2024, Lewis Hamilton confirmou que faria sua transferência para a Ferrari ao fim da temporada. Portanto, o heptacampeão continuou defendendo as cores da Mercedes na Fórmula 1 e teve um ano conturbado.

Embora tenha vencido duas corridas, incluindo o GP da Inglaterra, encerrando uma longa sequência sem vitórias desde 2021, a maioria dos eventos foi marcado por muita luta do piloto contra o carro.

Ele terminou em segundo lugar em Las Vegas antes de terminar em quarto lugar em Abu Dhabi, mas sua motivação foi questionada às vezes, especialmente quando ele parecia simplesmente se aposentar no Catar após uma penalidade e um furo. No entanto, Andrew Shovlin, que trabalhou ao lado de Hamilton em todas as suas 84 vitórias e seis títulos mundiais em Brackley, negou que Hamilton tenha "desistido".

"Definitivamente, não foi um Lewis diferente. Vimos o mesmo Lewis, o mesmo ímpeto, a mesma determinação, mas os resultados não foram os mesmos e isso certamente afeta o quanto estamos felizes", disse ele ao RacingNews365.

"Mas se você olhar para Las Vegas, quando demos a ele o carro de que ele precisava, ele dominou e a equipe sempre olhará para os últimos três anos. Estávamos desesperados para sair de 2021 e corrigir esse erro e ganhar um campeonato, mas não fizemos um carro que poderia ter feito isso".

"Temos tentado nos últimos três anos e ainda não fizemos um carro que pudesse fazer isso, mas não vamos parar de tentar, se lhe demos o carro certo, ele conseguiu a pole position e venceu corridas".

O fundador da Mercedes, Shovlin, estava na equipe quando ela mudou seu nome para Brawn GP em 2009 e venceu o campeonato com Jenson Button, mas ele estava prestando homenagem a Hamilton, que pilotará um carro que não seja da Mercedes pela primeira vez em sua carreira em 2025.

"Sentiremos sua falta, eu sentirei sua falta porque ele foi uma parte muito importante da minha carreira. Muitas pessoas entram na F1 porque querem ter sucesso, mas não é fácil, porque geralmente uma ou duas equipes vencem e todas as outras perdem".

"Mas se o motivo pelo qual você entrou no esporte foi para ter sucesso, você sempre sentirá falta de um piloto como Lewis, todos nós desempenhamos um papel importante nisso, mas ele desempenhou um papel particularmente importante em nosso sucesso. Ele sempre será um amigo da equipe".

