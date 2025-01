O diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez, descreveu a equipe como estando "encurralada" com seu desenvolvimento nas fases iniciais da temporada 2024 da Fórmula 1.

Sanchez foi contratado pela Alpine em maio de 2024, tendo trabalhado na equipe de Enstone de 2005 a 2007 como aerodinamicista júnior antes de ir para a McLaren e a Ferrari, com uma breve segunda passagem por Woking no início do ano passado.

Quando Sanchez assumiu suas funções, a Alpine ainda não havia marcado nenhum ponto em 2024. Um novo assoalho introduzido no GP de Miami reduziu o peso do A524 ao limite, e outras melhorias de desempenho levaram a equipe a alcançar 14 posições entre os dez primeiros em corridas principais, incluindo um pódio duplo em Interlagos.

"O carro não estava funcionando porque, no início do ano, era muito pesado e, aerodinamicamente, estava um pouco encurralado", disse Sanchez ao Motorsport.com em uma entrevista de fim de temporada no GP de Abu Dhabi.

"Portanto, antes de eu entrar, eles haviam feito um trabalho muito bom de redução de peso. Isso é certo. O carro estava perto do limite novamente, e nós orientamos completamente a direção do desenvolvimento aerodinâmico".

"O chassi e o peso do carro eram um problema, e as características aerodinâmicas eram outro. Portanto, em conjunto, o início do ano não foi muito bom. O chassi foi resolvido, o peso foi recuperado e agora parece que recuperamos a maior parte da aerodinâmica".

A Alpine alcançou a sexta posição no campeonato de construtores de 2024, marcando 54 pontos após a pausa de agosto - apenas as quatro principais equipes tiveram um desempenho melhor nesse período.

No entanto, isso não sacia a ambição de Sanchez: "Acho que estamos voltando a um nível razoável, mas não é... Eu não diria que é onde a equipe deveria estar, porque se você tem as pessoas, você tem a infraestrutura, onde você quer chegar?", ponderou o francês.

"Acho que algumas equipes ficam felizes em estar, provavelmente, no meio-campo. Não é onde gostaríamos de estar. Temos recursos para sermos competitivos".

"Então, por enquanto, digamos que recuperamos o início ruim do ano. Agora só precisamos seguir em frente, continuar e continuar melhorando".

