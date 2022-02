Carregar reprodutor de áudio

As taxas de inscrição da Fórmula 1 para a temporada de 2022 foram reveladas – e a Mercedes teve que desembolsar quase US$ 5 milhões para a FIA. Como parte de uma reestruturação da categoria em 2013 para ajudar a aumentar a receita do órgão regulador do automobilismo, as equipes enfrentaram altos valores para participar do campeonato.

Eles são baseados em um sistema de dois níveis, com o campeão de construtores tendo que pagar uma contribuição maior do que todos os outros.

As taxas para 2022 foram reveladas na versão mais recente do Regulamento Esportivo da F1 e levam em consideração uma inflação de 1,4% em relação à temporada anterior.

O vencedor de equipes deve pagar uma taxa básica de US$ 577.278 mais US$ 6.926 por cada ponto ganho. Todos os outros no grid devem pagar uma taxa básica de $ 577.278 mais $ 5.770 por cada ponto marcado.

Com esses números, a Mercedes deve pagar US$ 4.826.379 (cerca de R$ 24,60 milhões) para a temporada de 2022 com base nos 613,5 tentos conquistados em 2021.

O custo de entrada não é negociável e vem depois de uma intertemporada em que a Mercedes teve 'rusgas' com FIA após o GP de Abu Dhabi do ano passado, quando Lewis Hamilton perdeu o título mundial.

A taxa para 2022 é um pequeno aumento em relação ao que a Mercedes pagou em 2021, mas muito menos do que o recorde de US$ 5.490.812 que teve que desembolsar em 2020 após a campanha dominante de 2019.

Naquela época, graças à taxa ser baseada em pontos marcados, sua contagem de 739 a fez ultrapassar o limite de US$ 5 milhões para taxas.

A evolução da Red Bull no ano passado fez com que sua inscrição saltasse de US$ 2,7 milhões em 2021 para quase US$ 4 milhões na próxima temporada. Os 585,5 pontos que anotou em 2021 a deixaram com uma conta de US$ 3.955.613.

A Ferrari também viu suas valores subirem drasticamente graças à sua recuperação. Tendo pago apenas US$ 1,4 milhão para correr em 2021, agora serão US$ 2,4 milhões para 2022.

A Haas foi a única equipe a não pontuar no ano passado, o que significa que deve pagar apenas a taxa básica.

Os valores completos e a comparação com 2021 podem ser vistos abaixo.

Taxas de inscrição das equipes para a F1 2022 (em dólares)

Equipe Pontos Taxa por pontos Taxa total de entrada Mercedes 613.5 $4,249,101 $4,826,379 Red Bull 585.5 $3,378,335 $3,955,613 Ferrari 323.5 $1,866,595 $2,443,873 McLaren 275 $1,586,750 $2,164,028 Alpine 155 $894,350 $1,471,628 AlphaTauri 142 $819,340 $1,396,618 Aston Martin 77 $444,290 $1,021,568 Williams 23 $132,710 $709,988 Alfa Romeo 13 $75,010 $652,288 Haas 0 0 $577,280

Taxas de inscrição das equipes para a F1 2021 (em dólares)

Equipe Pontos Taxa por pontos Taxa total de entrada Mercedes 573 $3,913,590 $4,482,898 Red Bull 319 $2,178,770 $2,748,078 McLaren 202 $1,379,660 $1,948,968 Racing Point 195 $1,331,850 $1,901,158 Renault 181 $1,236,230 $1,805,538 Ferrari 131 $894,730 $1,464,038 AlphaTauri 107 $730,810 $1,300,118 Alfa Romeo 8 $54,640 $623,948 Haas 3 $20,490 $589,798 Williams 0 $0 $569,308 MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

