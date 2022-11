Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes acha que perdeu até 10 meses de tempo de desenvolvimento resolvendo os problemas de saltos excessivos apresentado pelo problemático W13 no início da temporada 2022 de Fórmula 1.

Levou vários meses para a equipe comandada por Toto Wolff entender os fatores que estavam em jogo e implementar ajustes no carro que ajudaram Lewis Hamilton e George Russell a fazer algum progresso na segunda metade da campanha.

Mas, embora tenha conseguido chegar ao topo, suas chances de enfrentar diretamente a Red Bull por uma vitória ainda não foram suficientes pelo fato do carro continuar um pouco atrás em relação ao ritmo. Por não ser capaz de trabalhar em atualizações de desempenho até que todos os problemas foram resolvidos, os primeiros colocados foram se afastando cada vez mais.

O chefe da equipe, Toto Wolff, acredita que seu time está tentando recuperar o atraso agora, o que não facilitará o retorno à busca por vitórias a partir do início de 2023. “Acreditamos que entendemos de onde vem a diferença”, disse quando perguntado se achava que a vantagem inicial da Red Bull, com as novas regras de 2022 da F1, a colocaria em um bom lugar nos próximos anos.

“Eles vão levar um pouco de sua doçura no carro e, talvez, a gente tenha perdido de oito a dez meses em termos de desenvolvimento porque não conseguimos descobrir o que estava errado. Então, definitivamente, há um desafio."

“Mas estamos jogando um jogo longo aqui, todos nós, os pilotos, a equipe. O juiz em torno de desempenho, não se baseia em um único ano ou fim de semana. É assim que conseguimos ganhar campeonatos a longo prazo.”

A Mercedes emergiu como a principal ameaça da Red Bull nas últimas corridas, já que a Ferrari passou por dois finais de semana difíceis nos Estados Unidos e no México. No entanto, enquanto persegue sua primeira vitória em 2022, a Mercedes acha que as coisas voltarão a ser uma luta de três vias nas duas últimas corridas – mesmo que a Red Bull ainda pareça ter uma vantagem.

O estrategista-chefe, James Vowles disse: “A Ferrari não estará tão longe de nós quanto no México. Eles estarão mais próximos no Brasil e em Abu Dhabi e será uma luta muito acirrada entre nossas duas equipes. Em relação à Red Bull, eles ainda mantêm a vantagem em relação a nós. Não acho que sejam exatamente os três décimos que eles nos superaram [no México], mas serão alguns nas próximas corridas."

“Estamos chegando cada vez mais perto, em comparação com onde estávamos no início da temporada, onde às vezes estávamos lutando para sair do Q1 ou para o Q3, onde estamos agora, que estamos a um passo de lutar pelo nossa primeira vitória. Avançamos."

“No Brasil é uma pista em que ambos os nossos pilotos normalmente se saem bem e é uma corrida sprint onde podemos somar mais pontos. Quando você tem um carro a poucos décimos da concorrência, você pode fazer as coisas acontecerem.”

