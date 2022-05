Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes não descarta a possibilidade de abandonar seu conceito minimalista de sidepod, apelidado de zeropod após o GP da Espanha de Fórmula 1, momento em que fará uma importante avaliação sobre os próximos caminhos a serem tomados.

O time alemão vem sofrendo para controlar os problemas de porpoising que afetam o W13 desde o começo da temporada, deixando-os sem ter como desafiar Ferrari e Red Bull. Enquanto a equipe segue em busca de respostas, ela vê a próxima corrida em Barcelona como ponto de virada.

Tendo corrido na pista durante a pré-temporada com a especificação tradicional do sidepod, a chegada do GP da Espanha dará à Mercedes a oportunidade ideal para comparar o comportamento e o potencial de cada conceito.

Após um progresso limitado neste começo de ano, com o heptacampeão Lewis Hamilton afirmando que, na verdade, a Mercedes não avançou, a equipe acha que precisa tomar uma decisão logo sobre se comprometer com essa especificação ou tentar algo diferente.

Questionado pelo Motorsport.com se a decisão pode ser tomada para mudar a especificação se Barcelona apontar que aquela direção é um erro, Toto Wolff disse: "Não descartaria nenhuma possibilidade, mas temos que dar ao nosso pessoal o benefício da dúvida".

"Eles produziram grandes carros nos anos anteriores e acreditamos que essa é a rota a ser seguida. Barcelona definitivamente será um ponto em que poderemos avaliar com o que vimos em fevereiro, acumulando mais dados".

"Eu admito que fico irritado ao dizer a mesma coisa sobre acumular dados e fazer testes, mas estamos falando de física".

O que a Mercedes precisa tirar do fim de semana em Barcelona é a resposta para a questão: os benefícios de performance teóricos do zeropod atual podem ser repetidos na vida real?

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Tendo os dados para seguir a partir disso, comparando com os testes, a Mercedes poderá entender melhor o antigo conceito que, em teoria, produz menos downforce, se ele seria melhor.

O foco está se virando para o fato desse conceito minimalista talvez ter trazido mais consequências inesperadas ao expor mais o assoalho, tornando-o mais sensível ao porpoising.

Wolff disse: "Se você olhar para o grid, pode ver que nosso assoalho parece ser muito mais largo que os demais. Isso cria algo diferente, uma possível instabilidade. Acho que é nisso que nosso conceito varia. Claramente o carro usado em Barcelona é mais lento no papel, mas precisamos descobrir como tornar o modelo atual mais previsível para os nossos pilotos".

Enquanto a Mercedes ainda não sabe a resposta para esta questão, Wolff deixou claro que, após Barcelona, a equipe terá que tomar uma decisão sobre qual caminho seguir no futuro.

"Acho que ainda estamos comprometidos ao conceito atual, e precisamos estar. Se você não acredita, dando 50% de chances ao outro, é preciso trocar imediatamente. Mas temos fé no conceito atual. Não estamos procurando o que está próximo para ver se é melhor ou não. Esse ainda é bom".

"Na verdade, precisamos entender, antes de tomarmos uma decisão de troca de conceito, onde que erramos nesse. E quais são seus pontos positivos e negativos. É uma questão que apenas nós poderemos responder".

"Eu devo perguntar isso a nós mesmos após Barcelona, porque teremos uma correlação real. E, até lá, seguiremos olhando para nós mesmos no espelho perguntando se erramos ou não".

