A Mercedes disse que suas preocupações com a confiabilidade do motor de Fórmula 1 são resquícios do esforço em tentar igualar a potência da Ferrari em 2019. A fabricante alemã tem enfrentado dificuldades com sua unidade de potência nesta temporada, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas atingidos por uma série de penalidades do grid desde a pausa de agosto.

O britânico, que está sob investigação por uma violação do DRS no treino classificatório, utilizará um novo motor de combustão interna para o GP de São Paulo deste fim de semana e receberá uma punição de cinco lugares no grid no domingo (14).

A situação da Mercedes é uma surpresa considerando os poucos problemas que ela enfrentou com confiabilidade durante a era do turbo híbrido. O chefe técnico da Honda, Toyoharu Tanabe, chegou a comentar que "não conseguia acreditar" por que sua rival lutou tanto.

O mandatário da equipe, Toto Wolff, acredita que as dificuldades atuais são uma consequência de ir ao limite em busca de desempenho durante a temporada de 2019 - quando a Ferrari tinha uma vantagem de potência.

Aquele campeonato foi controverso, com a unidade de Maranello sendo sujeita a uma investigação da FIA sobre o comportamento que poderia ter desrespeitado os limites estritos de fluxo de combustível da F1.

Embora a federação não tenha conseguido provar que a escuderia infringiu os regulamentos, a introdução subsequente de um sensor de fluxo de combustível extra serviu para diminuir seu desempenho.

Na época, a Mercedes ficou incomodada porque sentiu que havia sido levada ao seu limite para igualar o desempenho da Ferrari, que ela sentia ter sido o resultado da rival forçando os limites das regras.

Agora, Wolff sugere que as medidas tomadas naquela época para recuperar o atraso em 2020 estão voltando para assombrá-lo.

"Fomos muito pressionados em 2019 e chegamos com uma unidade em 2020 que estava bem ali, mas talvez nos sobrecarregasse demais", disse ele. "Se você está em busca constante de desempenho, às vezes a confiabilidade fica para trás. E acho que foi isso que aconteceu."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora a Mercedes tenha entendido muito mais sobre seus problemas de confiabilidade nas últimas semanas, a decisão de trocar o motor de Hamilton para no Brasil veio por conta de preocupações com a degradação do desempenho.

A equipe precisa diminuir a potência ao final da vida útil de cada motor e dar um impulso a Hamilton com uma nova unidade parecia fazer mais sentido.

Wolff acrescentou: "Ainda não estamos 100% confortáveis ​​do nosso lado em termos de confiabilidade e degradação. O que sabemos com certeza é que quanto mais o executamos, mais perdemos energia."

"É por isso que não iríamos querer continuar a pilotar com este motor e acabar na Arábia Saudita ou em Abu Dhabi sem muito mais, se ainda estivermos na disputa."

Apesar de não estar totalmente no topo da confiabilidade agora, o chefe da Mercedes acredita que a equipe não pode diminuir seu desempenho antes de um congelamento de desenvolvimento iminente.

"Você precisa usá-lo muito", disse ele. "Estamos lutando contra um motor Honda extremamente potente e confiável, e esses caras colocaram todos os recursos que você pode potencialmente empregar nesta última temporada. É justo."

"Essa vai continuar a ser a unidade motriz nos próximos anos. Portanto, só precisamos ter certeza de que na temporada seguinte começaremos com um motor que é tão bom em desempenho quanto o que temos agora, mas que pode realmente durar sem incorrer em penalidades."

