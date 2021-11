A sexta-feira em Interlagos não chega ao fim. Após a novela envolvendo Lewis Hamilton e a possível quebra de regulamento com seu DRS, agora foi a vez de Max Verstappen ser convocado para comparecer perante os comissários por uma potencial quebra de regras de parque fechado ao checar o carro de Hamilton após a classificação.

Hamilton bateu Verstappen para fazer a pole nesta sexta para a corrida sprint do sábado em Interlagos, com os rivais pelo título saindo lado a lado.

Mas Hamilton enfrenta uma possível exclusão da classificação após uma inspeção técnica constatar que seu DRS abria mais do que o permitido. Uma longa revisão foi feita na sequência e interrompida, com a decisão saindo apenas amanhã, já que os comissários aguardam mais evidências.

Após esse anúncio, a FIA confirmou que Verstappen também foi convocado para 09h30 da manhã deste sábado. Ele terá que se explicar por uma "possível quebra do Artigo 2.5.1 do Código Desportivo Internacional".

"Dentro do Parque Fechado, apenas fiscais oficiais podem entrar. Nenhuma operação, checagem, ajustes ou reparos são autorizados a menos que permitidos pelos mesmos oficiais".

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostram Verstappen indo até o carro de Hamilton e tocando em sua asa traseira, o que pode representar a quebra da norma. Com isso, ambos os candidatos ao título enfrentam potenciais punições para a corrida sprint deste sábado.

