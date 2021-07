Os pilotos da Fórmula 1 voltaram à pista do Hungaroring nesta sexta, para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Hungria. Desta vez, a Mercedes deu o troco na Red Bull e Valtteri Bottas comandou uma dobradinha da equipe alemã, com Lewis Hamilton logo atrás, enquanto Max Verstappen foi o terceiro.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta-feira, Max Verstappen terminou na ponta, mas tendo a dupla da Mercedes em sua cola, com Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton.

Praticamente todos os pilotos fizeram voltas rápidas nos quinze primeiros minutos, exceto Tsunoda. O japonês da AlphaTauri bateu seu carro na parte final do TL1, dando uma grande tarefa para seus mecânicos nas horas seguintes.

Ao final do primeiro quarto de TL2, com os pilotos saindo de pneus médios, Hamilton ocupava a ponta com 01min18s140, 0s108 a frente de Bottas, com Verstappen e Pérez em terceiro e quarto, a 0s282 e 0s831. Gasly completava o top 5, colado no tempo do mexicano.

Na metade da sessão, os pilotos estavam no meio das simulações de classificação. Bottas era o novo líder, com 01min17s012, mas com Hamilton logo em sua cola, a apenas 0s027. Verstappen era o terceiro um pouco mais distante, a 0s298. Ocon e Gasly completavam o top 5 a 0s747 e 1s101, respectivamente.

Após o final das simulações de classificação, os pilotos trocaram os pneus, encheram os tanques e partiram para as simulações de corrida, com tempos mais altos que os da primeira metade da sessão.

No final, nenhuma mudança no top 3. Valtteri Bottas terminou como o mais rápido do dia, com 01min17s012, seguido de perto por Lewis Hamilton, a apenas 0s027. Max Verstappen, que havia liderado o TL1, terminou em terceiro, mas um pouco mais distante dos rivais, a quase três décimos de distância.

Completaram o top 10: Esteban Ocon, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lando Norris e Lance Stroll.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring no sábado para o terceiro treino livre para o GP da Hungria. A sessão está marcada para 07h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já deixe anotado aí: amanhã, assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

