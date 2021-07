Lewis Hamilton marcou o segundo tempo do TL2 para o GP da Hungria de Fórmula 1, disputado nesta sexta-feira (30). O britânico da Mercedes ficou atrás de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e à frente do rival pelo campeonato, Max Verstappen.

O heptacampeão superou sua melhor volta da primeira sessão de treinos em quase sete décimos, apesar da aderência da pista em Hungaroring não estar das melhores devido ao forte calor que fez em Budapeste no dia de hoje.

"Estava assando hoje", comentou Hamilton. "Acho que provavelmente perdi três quilos entre as sessões e os pneus estavam derretendo. É muito difícil conseguir o equilíbrio, bem diferente da última corrida. Acho que todos têm lutado com os dianteiros, que estão diferente este ano e a cada corrida."

"Foi um bom início, considerando a aderência não parece muito boa por já estarmos superaquecendo assim que deixamos o pit lane, mas todo mundo está no mesmo barco. A dobradinha é ótima para a equipe e só vamos melhorar. Temos trabalho a fazer esta noite para ver como podemos aprimorar o carro um pouco mais, mas é um bom começo."

Apesar do calor dos primeiros treinos livres, a previsão indica chuva potencial no sábado de qualificação e domingo de corrida, o que é um entrave para os testes, segundo Hamilton: "Você não pode planejar para a chuva em um dia quente como este, é imprevisível"

"Tentamos colocar o carro no melhor lugar e entender os pneus ao máximo, eles definitivamente não gostam dessa temperatura. De qualquer forma, não há uma diferença enorme entre as configurações. Claro, é muito melhor pilotar quando está mais frio, mas estou otimista porque acho que podemos definitivamente melhorar o equilíbrio."

F1 AO VIVO - Verstappen X Hamilton NA PISTA e Bottas LÍDER: Treinos livres na Hungria | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: