A vitória da Mercedes nas condições quentes vistas no domingo em Interlagos aumentou a confiança da equipe em vencer ambos os títulos da Fórmula 1 em 2021, segundo Andrew Shovlin.

Após derrotas consecutivas para a Red Bull nos Estados Unidos e no México, permitindo que Max Verstappen abrisse 19 pontos de vantagem para Lewis Hamilton no Mundial, o britânico deu a volta por cima após a exclusão na classificação de sexta para vencer em Interlagos com uma vantagem considerável.

A Mercedes vinha sofrendo ao longo do ano em provas com condições mais quentes, mas a forma com a qual dominou no Brasil trouxe uma injeção de ânimo em suas esperanças pelo título.

"O carro estava funcionando bem em voltas lançadas e tivemos um bom ritmo nas condições mais amenas da sprint", disse Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes.

"Mantivemos os pneus em uma boa janela de funcionamento, e parte do processo de fazer uma prova de recuperação como essa é poder impedir o superaquecimento de pneus, porque isso tende a reduzir sua vantagem, colocando todos no mesmo ritmo".

"Na corrida, foi uma performance muito forte, mas em uma pista muito quente. Chegamos a ver 50 graus em um circuito muito agressivo e, mesmo assim, o carro estava muito bem. Então fazer isso em várias sessões, com tamanha amplitude de condições, foi muito encorajador quando você olha para os desafios que teremos nas próximas três etapas".

As três provas finais de 2021 acontecerão no Oriente Médio, com o GP do Catar neste fim de semana em Losail.

Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi devem entregar desafios para as equipes em termos de performance em condições quentes, e podem ser fundamentais na luta pelo título. Hamilton reduziu a vantagem de Verstappen para 14 pontos, enquanto a Mercedes aumentou a diferença para a Red Bull entre os Construtores para 11.

"O impacto do Brasil no campeonato, o fato de que nos livramos dessa penalização e pontuamos mais do que Max e a Red Bull nos dão muita confiança. O fato de que conseguimos fazer com que o carro funcione bem em uma pista agressiva para os pneus traseiros em condições quentes nos dá muita confiança".

"Então acho que para nós, saindo do México, tínhamos esperanças de que poderíamos vencer ambos os títulos. Acho que agora está crescendo para uma crença de que podemos vencer ambos. E vamos dar o nosso melhor para garantir isso".

