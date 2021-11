A vitória de Lewis Hamilton no GP de São Paulo de Fórmula 1, junto ao seu gesto de dar uma volta com a bandeira brasileira no final da corrida ao estilo de Ayrton Senna, rendeu homenagens ao britânico no Brasil. Uma delas do melhor jogador de futebol de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Em suas redes sociais, o ídolo do Santos exaltou a atuação do heptacampeão em Interlagos e agradeceu o gesto de levar a bandeira nacional ao pódio. O último piloto do país a terminar uma corrida no top 3 foi Felipe Massa, em Monza, na temporada de 2015.

Hamilton também usou suas mídias para homenagear o país após o GP, com uma foto do momento em que carregava a bandeira brasileira dentro de seu Mercedes W12 e as palavras "Para Senna, para o Brasil".

Não é segredo que Ayrton é o maior ídolo de Lewis, ele nunca escondeu isso. Em diversas entrevistas, comentou que a lenda do automobilismo é sua maior referência desde criança e isso podia ser notado no capacete que usou até 2013, com o amarelo e faixas verde e azul do tricampeão presentes em seu modelo.

"Minha maior inspiração, pelo seu modo de correr, sua paixão pela vida e pelo esporte", comentou Hamilton. "E mais do que tudo, pela maneira como enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Ayrton Senna viva para sempre, principalmente neste fim de semana vibrante."

