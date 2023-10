O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, segue afastado do dia-a-dia do paddock no GP do Catar deste fim de semana, após perder também a etapa do Japão, devido a uma cirurgia no joelho. Mas, segundo Lewis Hamilton, o austríaco se mantém envolvido em todo o processo de decisão da equipe, mesmo à distância.

Essa não é a primeira vez que Wolff tem um afastamento temporário. No ano passado, ele perdeu os GPs do Japão e do Brasil para focar no trabalho da fábrica e para demonstrar que a equipe conseguiria operar sem sua presença.

Mas, neste ano, seu afastamento é por um motivo médico: Wolff sofreu um acidente de bicicleta durante a pausa de verão que o forçou a passar por uma cirurgia no joelho. E, mesmo assim, segundo Hamilton, o chefe está por dentro de tudo que está acontecendo no Catar.

"Toto está em todas as reuniões", disse ao ser questionado pelo Motorsport.com. "Vi alguém escrever outro dia que ele teve que ligar ou algo assim na última corrida, o que é mentira. Mesmo não estando aqui em pessoa, e ele está arrasado por não estar aqui, ele está em todas as reuniões".

"Ele entrou na reunião de hoje, ele vai entrar na de amanhã cedo, na de amanhã a tarde, ele está na comunicação assim como o pessoal na fábrica trabalhando com a estratégia o fim de semana todo. Ele está 100% integrado, só não está fisicamente aqui. E ele participa das reuniões, fala como se estivesse aqui".

Hamilton disse que Wolff fez por merecer o direito de não precisar viajar a todas as corridas: "Ele deu o seu melhor para montar e deixar a equipe no patamar de hoje".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG tours the track on a scooter Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"E ele merece ter finais de semana de folga sem problemas. Ele é o chefe. Cara, se eu fosse o dono da equipe, definitivamente tiraria uns finais de semana de folga! Não que ele esteja fazendo isso. Mas vocês me entenderam, não? Ele tem o direito caso queira, mas essa é porque ele está se recuperando".

"E eu digo a ele que vamos dar o nosso melhor. Sempre digo a ele para não se preocupar, porque ele montou uma grande equipe, e vamos deixá-lo orgulhoso neste fim de semana".

Hamilton ainda deixou claro que mantém contato com Wolff de forma regular entre as corridas.

"Toto e eu estamos em contato todas as semanas, o tempo todo. Somos bons amigos, ótimos amigos. Então falamos muito sobre carros. Quando volto pra casa saímos, almoçamos. Estou sempre tentando aprender, Toto é um homem de negócios e sempre me apoiou muito".

"Vocês verão que algumas coisas mudarão nos próximos meses, pelo menos no próximo ano. Mas acho que vocês já viram meu progresso, e ele tem um papel importante nisso, tendo uma mente aberta e me permitindo ser eu mesmo. Juntos desbloqueamos muito. Fizemos muito mais do que qualquer outra parceria que vocês já viram no esporte, em muitos níveis".

