Lewis Hamilton x Max Verstappen parece ser a rivalidade do momento na Fórmula 1. Mesmo com a Mercedes bem abaixo do nível da Red Bull na temporada 2022, a dupla protagonizou momentos emocionantes ao longo do ano. E o holandês diz não entender porque ele e o rival ficam batendo tanto um no outro como aconteceu em 2021 e em 2022.

No total, a dupla acumula cinco incidentes, incluindo as múltiplas disputas no GP da Arábia Saudita de 2021, em um ano que já era marcado por batalhas controversas entre os dois. E enquanto a maioria dos incidentes ocorreu em 2021, tivemos uma repetição no GP de São Paulo de 2022, quando os dois se tocaram na prova vencida por George Russell.

Esse incidente de Interlagos veio quase um ano após o último toque entre eles, em meio a um ano praticamente limpo de Verstappen, apenas com um momento questionável na defesa contra Mick Schumacher no GP da Grã-Bretanha de 2022, quando correu com danos no assoalho.

Em uma entrevista exclusiva com o Autosport / Motorsport.com, Verstappen foi questionado se era correto descrever seu estilo de corrida como "intransigente", particularmente com Hamilton.

"Bem, tenho que ser cuidadoso com o que vou dizer aqui, mas com todos que disputei esse ano, tem sido muito duro, batalhas agressivas, e nunca nos tocamos. De alguma forma, com Lewis é uma história diferente. E honestamente não entendo".

"Ok, neste ano não tivemos muitas disputas. Mas no Brasil estávamos juntos, não foi minha intenção [ter o toque], eu fui considerado culpado, o que não achei justo. Se fosse um incidente de corrida eu ficaria ok".

"Mas não sei. Talvez seja uma questão de geração, que nos conheçamos melhor, que corremos melhor uns contra os outros. Não entendo".

"Mas não sinto que faço nada diferente com Lewis ou os outros pilotos em termos de como estamos correndo. Porque no dia anterior, com George [na sprint de Interlagos], tivemos uma disputa incrível, fechando a porta, defendendo, vendo quem freava mais tarde".

"Foi muito divertido e eu tentei fazer o mesmo no GP, ter esse tipo de batalha. Mas infelizmente não funcionou".

Verstappen ainda foi questionado porque sentiu que precisava ser cuidadoso ao discutir a questão de batalhar contra Hamilton: "Porque na Inglaterra isso pode rapidamente ser interpretado como uma crítica. E eu venho sendo criticado por isso".

"Sempre tive muito respeito por Lewis, pelo que ele conquistou no esporte. E o que eu realmente não entendo é porque não conseguimos correr do mesmo modo que faço com os outros. Claro, cada um tem sua abordagem. Sei que Charles é um pouco diferente de George, de Carlos, Checo".

"Preciso ser um pouco mais cuidadoso porque isso é imediatamente visto como crítica. E aí as pessoas passam a te odiar, o que não é minha intenção".

