F1: Alonso desembarca no Brasil e irá correr no GP de São Paulo

Após passar mal por problemas estomacais e não participar da quinta-feira de atendimento à imprensa, o bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso, desembarcou no Brasil e irá participar do GP de São Paulo.

Em suas redes sociais, a Aston Martin confirmou a presença do piloto espanhol nas sessões da etapa de Interlagos, além de postar fotos de Alonso andando pelo paddock do Autódromo José Carlos Pace.

Com os problemas de saúde, era especulado a probabilidade do brasileiro e piloto reserva da equipe de Silverstone, Felipe Drugovich, assumir o carro de Alonso durante o GP de São Paulo, mas essa possibilidade foi anulada com as novas informações do piloto espanhol, que irá correr o primeiro treino livre em diante.

