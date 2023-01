F1 na Arábia Saudita deve permanecer em Jeddah até 2027

Carregar reprodutor de áudio

O GP da Arábia Saudita deve seguir acontecendo no circuito de Fórmula 1 em Jeddah até pelo menos 2027, enquanto o trabalho das novas instalações em Qiddiya continuam a todo vapor.

O país sediou sua primeira corrida em 2021 no Jeddah Corniche Circuit - 'palco' que deveria ser temporário para o GP uma vez que o plano era mudar para a cidade recém-construída de Qiddiya, nos arredores de Riad. Mas, à medida que o trabalho continua nas instalações de última geração, é esperado que Jeddah receba a corrida por pelo menos mais quatro anos, com várias instalações temporárias na pista tornando-se permanentes.

“É importante prepararmos a pista de Jeddah para o futuro e, por esse motivo, trabalhamos novamente com a FIA e a Fórmula 1 para garantir que tenhamos um circuito que nos permita realizar o esporte enquanto o trabalho começa na pista de Qiddiya”, disse Martin Whitaker, CEO da Saudi Motorsport Company, que promove o evento.

“O centro automotivo Qiddiya está sendo projetado para liderar o mundo em design e entretenimento de circuitos de Fórmula 1. Um projeto único e emocionante, Qiddiya será um local que todos vão querer visitar. Mas agora e no futuro imediato, o foco e os olhos do mundo estarão em Jeddah e na costa do Mar Vermelho no mês de março.”

Fans watch the start of the race from the Paddock Club balcony Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Surgiu no início deste mês que a Arábia Saudita está na fila para sediar a rodada de abertura da temporada de 2024 depois de concordar com uma troca de data com a Austrália, garantindo que o evento não colidisse com o mês sagrado do Ramadã, que acontece de 10 de março a 9 de abril.

Mas Whitaker afirmou que o momento exato do GP e a colocação no calendário ainda precisam ser confirmados por meio de conversas com a F1 e a FIA.

“Obviamente, por causa da santidade do Ramadã, seria impossível sediar um GP durante esse período, mas, em última análise, qualquer decisão sobre os horários da corrida no próximo ano está nas mãos da Fórmula 1 e da FIA”, disse ele. “Portanto, estamos aguardando esclarecimentos do promotor e do corpo diretivo em relação à nossa data de 2024. Como de costume, isso não será anunciado tardiamente.”

As garantias de segurança continuam sendo "primordiais" para os organizadores sauditas

O GP da Arábia Saudita do ano passado foi ofuscado por preocupações de segurança após um ataque com míssil em uma instalação de petróleo da Aramco perto da pista durante o TL1, pelo qual os rebeldes Houthi do Iêmen assumiram a responsabilidade.

Isso levou a reuniões nas primeiras horas do sábado entre pilotos e chefes de equipe sobre o possível cancelamento do resto do fim de semana. Contudo, isso não aconteceu e garantias de segurança foram implementadas na etapa.

Conversas ocorreram entre os organizadores e pilotos da corrida no ano passado para discutir o assunto antes da realização em 2023, com Whitaker dizendo que a segurança continua sendo de “extrema importância para todos que participam do evento”.

“Como promotor, é nosso trabalho garantir que as pessoas se sintam seguras enquanto estão na pista e na cidade”, acrescentou. “Sublinhar esta mensagem para a comunidade da Fórmula 1 durante o ano desde a corrida em março passado tem sido um objetivo fundamental.

“Discussões com os pilotos e chefes de equipe têm sido o objetivo principal e eu gostaria de pensar que as fortes mensagens que nós e as autoridades comunicamos deram a todos que viajam para Jeddah a garantia de que a Arábia Saudita, como tantas outras corridas no calendário da F1 é totalmente segura e a hospitalidade do povo saudita está em primeiro lugar na mente de todos os visitantes”.

