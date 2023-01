Carregar reprodutor de áudio

Em entrevista à mídia polonesa, Felipe Massa saudou o fato de Robert Kubica ter tido a oportunidade de retornar à Fórmula 1 por pelo menos uma temporada, em 2019, depois que seu acidente de rali em 2011 interrompeu sua carreira e provavelmente o privou de uma oportunidade na Ferrari.

Kubica entrou na F1 em 2006 e dois anos depois alcançou seu primeiro e último sucesso com a BMW-Sauber no Canadá. Além disso, naquele ano foi considerado um candidato ao campeonato, e mais tarde parecia que seria capaz de ingressar em um verdadeiro time de ponta.

Porém, antes do início da temporada de 2011, ele sofreu um acidente gravíssimo, com o qual quase perdeu um dos braços, e teve que desistir parcialmente do sonho da F1.

Em 2018, ele começou a testar novamente, e a Williams o contratou como piloto reserva, e um ano depois ele se tornou piloto permanente novamente. Naquele ano, porém, além do carro muito fraco, ele também perdeu de seu companheiro de equipe estreante, George Russell, por isso ficou fora da equipe em 2020 e se transferiu para a Alfa Romeo, quando voltou a ser terceiro piloto.

Infelizmente, no caso do polonês, só é possível imaginar com o que teria acontecido se ele tivesse ingressado na Ferrari, já que o próprio Kubica revelou que já tinha um pré-contrato com a equipe para 2012.

Kubica teria substituído Felipe Massa como parceiro de Fernando Alonso, mas o brasileiro acabou ficando em Maranello até o final de 2013, e foi Kimi Raikkonen quem acabou assumindo seu lugar.

“É muito bom vê-lo de volta ao mundo do automobilismo, vivendo sua vida e fazendo o que realmente ama. Lamento muito, no entanto, e tinha certeza de que ele tomaria meu lugar na Ferrari, pois fez um trabalho incrível durante sua carreira”, disse Massa em entrevista ao SwiatWyscigów.pl.

"Eu realmente pensei que ele tomaria o meu lugar e eu não teria nenhum problema com isso porque ele merecia. No entanto, quando o acidente aconteceu, eu realmente senti porque o que aconteceu com ele foi inacreditável. Também foi um milagre que ele tenha sobrevivido."

“Nunca pensei que ele iria competir novamente. Infelizmente, ele perdeu uma grande oportunidade em termos de carreira na F1”, disse Massa, que também relembrou uma de suas maiores batalhas na F1, contra Kubica no GP do Japão de 2007.

Na última volta, a dupla travou uma luta acirrada pelo sexto lugar, ultrapassaram-se várias vezes, e não tiveram medo de bater ou sair da pista para ganhar alguma vantagem, tudo isso com chuva forte. No final, Massa saiu vitorioso, mas apenas dois décimos à frente de Kubica.

“Olhando para o que aconteceu, eu tinha quase certeza de que um ou talvez os dois seríamos punidos, porque hoje em dia, por exemplo, você não pode mais fazer isso. Foi incrível, estávamos na última volta e demos tudo."

“Saí da pista e depois passei por ele e depois ele saiu e voltou e foi assim em todas as curvas. Do ponto de vista de corrida, foi uma diversão incrível. Também foi memorável do ponto de vista da F1, com certeza.”

