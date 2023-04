A Fórmula 1 deu o pontapé inicial do novo formato do fim de semana com corrida sprint nesta sexta-feira. A única sessão de treino livre para o GP do Azerbaijão foi bastante movimentada, mas as equipes tiveram seu tempo de pista limitado por uma bandeira vermelha causada por Pierre Gasly. No final, Max Verstappen foi o mais rápido.

Charles Leclerc foi o segundo e Sergio Pérez o terceiro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Nyck de Vries, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon e Zhou Guanyu, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º e George Russell foi o 17º.

Aprovada mais cedo nesta semana, o novo formato do fim de semana isola a corrida sprint e mexe na programação. Na sexta-feira, é realizada uma única sessão de treino livre para os ajustes do carro, seguido da classificação, no formato Q1/Q2/Q3, definindo o grid de largada do GP do domingo.

Já o sábado começa com o quali para a sprint. Ele segue o mesmo formato Q1/Q2/Q3, mas com tempos reduzidos de 12, 10 e 8 minutos. A sprint fecha o dia e seu resultado final deixa de formar o grid de largada do domingo.

Com apenas uma sessão de treino livre para realizar todos o ajustes do carro do fim de semana, os pilotos não perderam tempo e, com isso, a pista já estava cheia desde o primeiro minuto.

E com menos de 10 minutos, problemas para a AlphaTauri. Buscando reverter um início de campeonato ruim, o time italiano arriscou, sendo o que mais trouxe atualizações. Mas Tsunoda acabou rodando e ficando com um pneu furado, comprometendo o precioso tempo de pista para testar essas novidades.

Após os primeiros 15 minutos, Verstappen liderava com 01min43834, 0s282 à frente de Pérez. Leclerc vinha em terceiro, a 0s771, com Sainz em quarto, já a 1s805 e Ocon completava o top 5, a 2s121. Alonso era o sexto enquanto Russell e Hamilton eram 19º e 20º, ainda sem tempos.

Neste momento, mais problemas, agora para Gasly, que viu seu motor pegando fogo enquanto ainda estava no primeiro setor. Isso trouxe uma bandeira vermelha, que compromete a sessão para todos, já que, em TLs, a regressiva não é interrompida.

A sessão foi retomada com 32 minutos ainda no relógio e, logo, os pilotos voltaram à pista.

A 20 minutos do fim, Verstappen e Pérez seguiam na ponta com seus tempos, enquanto Sainz e Leclerc vinham em terceiro e quarto, mas bem mais próximos, a 0s400 e 0s586, respectivamente. Mas logo veio Stroll com uma boa volta pulando de quinto para segundo, a 0s2 do tempo do holandês.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido com 01min42s315, com Charles Leclerc em segundo enquanto Sergio Pérez foi o terceiro. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Lando Norris, Nyck de Vries, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alex Albon e Zhou Guanyu, enquanto Lewis Hamilton foi o 11º e George Russell foi o 17º

A Fórmula 1 volta à pista de Baku logo mais para a classificação, que define o grid de largada para a corrida do domingo. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí: assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

Confira o resultado final do treino livre para o GP do Azerbaijão:

