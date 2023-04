Mesmo sendo um local arriscado para trazer atualizações, devido ao tempo limitado de pista, a Aston Martin optou por estrear uma nova asa dianteira no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste fim de semana, buscando manter sua dianteira frente a Mercedes e Ferrari.

Com apenas uma sessão de treinos livres devido ao novo formato do fim de semana sprint, a etapa de Baku acaba sendo um local pouco indicado para a introdução de atualizações, com as equipes precisando focar a hora única de testes para configurar o carro para as demais sessões.

Mas nas primeiras imagens do paddock de Baku é possível ver que a Aston trouxe duas configurações diferentes da asa dianteira, sendo que uma delas conta com um aspecto chamativo.

Se trata de um modelo com configuração de baixa carga aerodinâmica, ideal para circuitos com retas longas como é o caso da capital azerbaijana, além do outro, pensado para resolver o déficit de carga aerodinâmica do AMR23 em relação aos rivais.

Os engenheiros liderados por Dan Fallows realizaram uma redução no tamanho e na inclinação dos elementos da asa buscando facilitar a passagem do fluxo de ar através de toda a longitude do carro sem ser um elemento que dificulta a busca por maior velocidade de reta.

Mas a Aston Martin não apostou todas as fichas em uma só asa. A equipe viajou também com uma de maior carga, caso seja necessário ajustar as configurações visando o segundo setor da pista, mais sinuoso, com a área do castelo podendo pregar peças.

Já a asa traseira parece não ter grandes mudanças em relação a suas versões anteriores, mas não dá para descartar a possibilidade da equipe modificar a versão que foi vista nesta quinta-feira, inclusive acrescentando algum novo elemento para minimizar sua desvantagem nas retas.

Além disso, a FIA anunciou uma mudança que pode ser benéfico para a Aston Martin, com a redução da zona de DRS da reta principal, buscando dificultar as ultrapassagens.

Isso é uma boa notícia para o time de Silverstone que, caso não consigam resolver sua velocidade máxima, um fator a mais para que a equipe siga sonhando com a sequência de pódios de Fernando Alonso e, por que não, sonhar com a tão aguardada 33ª vitória do bicampeão.

