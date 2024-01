Max Verstappen assegura que o começo da temporada 2023 de Sergio Pérez na Fórmula 1, quando o mexicano e o holandês tiveram duas vitórias cada nos quatro primeiros GPs, foi "distorcido".

O holandês começou o ano com o triunfo no GP do Bahrein, com Pérez em segundo, antes de uma inversão de posições na Arábia Saudita. Na Austrália, Verstappen voltou a vencer com Pérez apenas em quinto. Mas, no Azerbaijão, o mexicano saiu com as vitórias na corrida e na sprint.

Em meio a um claro domínio da Red Bull, essas quatro primeiras etapas deixaram Verstappen e Pérez bem próximos no campeonato, com apenas seis pontos separando os dois. Mas, na sequência, o holandês emplacou 17 vitórias nos 18 outros GPs do ano e, por isso, ele não acredita que o companheiro tenha estado realmente próximo no começo do campeonato.

"É preciso pintar o quadro completo", disse o tricampeão à Auto Motor und Sport. "Na Arábia Saudita, eu precisei largar da 15ª posição. O safety car me penalizou ligeiramente em Baku. Assim, do meu ponto de vista, não é de todo justo falar que estávamos igualados. Porque, do meu ponto de vista, não foi assim".

"Ele esteve mais próximo, mas é preciso ter em conta as circunstâncias que levaram a isso. Isso distorceu a impressão até certo ponto".

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Pérez celebra su victoria en Arabia Saudita y Max Verstappen aplaude.

Após esse bom começo de temporada, Pérez começou a ter problemas para tirar o rendimento do RB19, o que se refletiu na conquista de apenas seis pódios nos 18 GPs seguintes. Ele indicou ao longo do ano que o desenvolvimento tirou o carro de seu estilo de pilotagem. Verstappen foi questionado se os engenheiros da Red Bull trabalhavam o carro em torno de suas necessidades.

"Eu coloco meu carro como eu gosto. E o outro piloto faz ao seu gosto. Os engenheiros desenvolvem o carro para que ele fique mais rápido, e não como eu gostaria que ele fosse. O mesmo ocorre com o estilo de pilotagem".

"Qual o seu? Não sei. Eu me adapto às necessidades do carro para torná-lo o mais rápido possível. Essa é a chave para ser um bom piloto de F1: adaptar-se ao que a equipe te dá".

