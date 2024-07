Mattia Binotto terá "responsabilidade total" para simplificar a tomada de decisões na Audi, diz representante da equipe, Alessandro Alunni Bravi. A liderança exclusiva de Binotto da equipe de Fórmula 1 da montadora dos quatro argolas também deve "mudar a velocidade" da aquisição da Sauber.

No início desta semana, a Audi anunciou que o CEO da equipe, Andrea Seidl, e o presidente, Oliver Hoffmann, haviam deixado a equipe, com o ex-chefe da Ferrari na F1, Binotto, entrando no dia 1º de agosto para substituir ambos.

A Audi anunciou sua entrada na F1 há dois anos, mas, apesar de ter acelerado a aquisição total do grupo Sauber, sua integração à equipe sediada na Suíça e sua capacidade de atrair talentos não foi tão tranquila.

Além da lanterna do campeonato de construtores até o momento, uma disputa de poder nos bastidores entre Seidl e Hoffmann convenceu o CEO da Audi, Gernot Dollner, a substituir ambos e trazer Binotto como o único líder da equipe.

No passado, as fabricantes foram frequentemente acusadas de se envolverem demais na administração de suas equipes de F1, e as amplas responsabilidades de Binotto parecem ser um esforço de Dollner para dar ao ex-Ferrari total liberdade para fazer o que achar melhor para a equipe.

"A partir da aquisição da Audi, houve a necessidade de mudar a velocidade do projeto da F1", explicou Alunni Bravi. "As metas são claras: ter total responsabilidade e eficiência no processo de tomada de decisões".

Alessandro Alunni Bravi, representante da equipe, Stake F1 Team Kick Sauber, na coletiva de imprensa dos diretores da equipe Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"E acho que o fato de Mattia ter uma liderança clara, reportando-se diretamente ao CEO da Audi AG, Gernot Dollner, é um sinal importante desse novo processo, que nos ajudará a acelerar ainda mais essa transformação".

Com a expectativa de que Binotto traga um diretor de equipe para reportar a ele diretamente, Alunni Bravi disse que o italiano tem todo o seu apoio para fazer mais mudanças na gestão, mesmo que isso signifique que ele seja solicitado a assumir uma função diferente.

"Está claro que Mattia é o líder da equipe e, é claro, será parte de sua decisão estabelecer a equipe de gerenciamento", disse Alunni Bravi. "Não acho que isso esteja relacionado a um único indivíduo.

"Mattia tem o apoio total de todos na Audi, inclusive o meu. Ele tem um histórico comprovado, uma vasta experiência de mais de 25 anos na Fórmula 1. Acho que ele é muito competente e tem um histórico muito comprovado, especialmente em questões técnicas".

"Ele tem todas as características necessárias para orientar nossa estrutura para 2026 em diante," concluiu Bravi. Apesar da confiança, Binotto teve uma passagem polêmica na Ferrari, sem nenhuma conquista para a escuderia italiana.

