O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso ainda é considerado um dos melhores pilotos da história da categoria para algumas pessoas. Entre elas, o brasileiro Felipe Nasr. Além de se destacar na maior categoria de automobilismo, o espanhol também é lembrado por seus feitos no WEC e nas 24 Horas de Le Mans.

O piloto também chegou a participar de corridas lendárias como Dakar e Indy 500, marcando seu nome na história do automobilismo. Agora, segundo Nasr, que já competiu contra Alonso, ele é um dos competidores mais "completos" de toda a história. A conversa aconteceu em exclusividade com o Motorsport.com durante a WEC em São Paulo.

"Alonso foi muito legal mesmo quando corria pela McLaren e lutava no meio do grid", defendeu. "Não há dúvida de que ele é um dos pilotos mais completos que já vi".

"[Ele é] muito bom em diferentes carros e diferentes situações. Um piloto verdadeiramente completo. Podemos ver que a sua experiência, assim como o seu talento, são muito valiosos".

Felipe Nasr e Fernando Alonso dividiram as pistas da F1 durante duas temporadas, entre 2015 e 2016. À época, o brasileiro defendia as cores da Williams, enquanto o espanhol retornava à McLaren após fase conturbada na Ferrari.

Alonso seguiu como piloto da equipe de Woking até 2018, quando anunciou que iria deixar a categoria ao fim da temporada. Nasr, por sua vez deixou a F1 em 2016.

Atualmente, o espanhol defende as cores da Aston Martin. Na temporada de 2024, ele ocupa a nona posição na tabela de pilotos, com 49 pontos, à frente de seu companheiro de equipe Lance Stroll, que somou apenas 24 e está em décimo.

Por sua vez, a equipe britânica, que vem enfrentando problemas de ritmo, conquistou apenas 73 pontos, conseguindo se colocar em quinto na tabela de construtores.

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!