Empresário aponta motivos de Drugovich ainda não correr na F1

Amir Nasr, empresário de Felipe Drugovich, apontou que falta de vagas no grid da Fórmula 1 como um dos motivos para o piloto paranaense ainda não estar correndo pela categoria. Nasr, em entrevista ao jornal Estadão, também disse que "patrocinador não é problema".

Drugovich foi campeão da Fórmula 2 em 2022 e, desde então, faz parte da Aston Martin como piloto reserva e de desenvolvimento. A falta de oportunidades na equipe de Silverstone, com dois pilotos estáveis na posição, seja pela experiência de Fernando Alonso ou a garantia monetária de Lance Stroll.

Nasr afirma que “patrocinador não é problema. Temos até mais do que o suficiente. Temos parceiros leais, sólidos, que vão com a gente para onde for”.

O empresário aponta que a questão que mais afeta a possibilidade de entrada para um jovem piloto, como Drugo, é a falta de assentos livres: “O problema mesmo é a escassez de vagas. Na minha opinião, tinha que ter pelo menos 24 carros, com 12 equipes na F1”.

Nasr relatou que as possibilidades existem, mas há cautela: "Existe chance, sim. Não sei dizer quão grande essa chance é, mas estamos conversando com todas as equipes".

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!