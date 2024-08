Desde que voltou à Enstone, Flavio Briatore recebeu a responsabilidade de trazer um piloto para substituir a vaga deixada por Esteban Ocon. O empresário tentou recrutar Carlos Sainz, mas o espanhol assinou com a Williams para continuar na Fórmula 1.

Desta maneira, o próximo nome que parece mais provável é do que Jack Doohan, piloto reserva da Alpine. Porém, Briatore confessou que este não é o foco que a equipe deveria ter no momento, visto as muitas mudanças que estão acontecendo internamente.

Ao ser questionado pelo podcast Formula For Success sobre quem será o futuro companheiro de Pierre Gasly, o empresário disse:

"Ainda não sei e no momento não importa qual piloto traremos. No momento é preciso reunir a equipe do ponto de vista comercial, técnico e de gestão".

"O piloto não fará diferença neste momento. Podemos considerar isso para 2026, 2027, 2028".

É importante lembrar que a Alpine chegou como uma das equipes mais fracas do grid em 2024. Atualmente, está na oitava colocação na tabela de construtores, tendo somado apenas 11 pontos.

Embora tenha descartado a ideia de precisar de um bom piloto no futuro, Briatore defendeu que essa será uma necessidade assim que eles conseguirem produzir um carro que desempenhe bem em pista.

"O que importa para mim agora é apenas o desempenho do carro. Se você tem um bom carro, precisa de um bom piloto. Nosso objetivo agora é garantir que colocamos toda a nossa energia no lado técnico e que o carro da Alpine pareça ainda melhor para o próximo ano".

"Acredito que veremos o novo Alpine em 2026".

