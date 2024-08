F1: O plano de dois anos de Horner para Verstappen na Red Bull

Depois das polêmicas que abalaram as estruturas da Red Bull antes da temporada 2024 da Fórmula 1, o chefe do time, Christian Horner, teve de se defender de acusações de assédio e, além disso, verificou que não conseguiria 'se livrar' do consultor taurino Helmut Marko, aliado de Max Verstappen na equipe.

Assim, Horner 'recalculou' a rota e, após conseguir se manter no cargo com apoio do acionista majoritário tailandês da Red Bull empresa, Christian viu que teria de se reconciliar com o lado austríaco da companhia, sob risco de perder Max: não só Marko, mas também o CEO esportivo Oliver Mintzlaff.

Helmut Marko conversa com Christian Horner Foto de: Erik Junius

Do ponto de vista estritamente 'político', a empreitada de Horner tem dado certo, considerando até a recente inadmissibilidade do recurso interno feito pela funcionária da Red Bull Racing que acusou o chefe de assédio. Porém, no âmbito esportivo os desafios seguem, dada a proximidade dos times rivais.

Além disso, o cartola tem de lidar com as saídas não só do projetista Adrian Newey -- para esta a escuderia anglo-austríaca já se preparava há algum tempo, dando protagonismo para o diretor técnico Pierre Waché --, mas também do diretor esportivo Jonathan Wheatley, futuro chefe da Audi em 2026.

De todo modo, quando o assunto é Verstappen, o fato de que Christian procurou se reconciliar com Helmut torna a permanência do piloto na Red Bull menos imprevisível: na reconciliação, Marko assinou com novo vínculo até 2026, tirando do contrato a cláusula que permitia a saída de Max caso Helmut saia.

Aspecto pista

Jonathan Wheatley, que deixará a Red Bull rumo à Audi, na qual estará no comando em 2026 Foto de: Red Bull Content Pool

A extinção da 'cláusula Marko' na relação Verstappen-Red Bull foi uma vitória de Horner, mas agora o comandante precisa recolocar a equipe em condição de superioridade competitiva, o que é dificultado com as saídas de Newey e Wheatley -- além do fator Sergio Pérez, cuja má fase agora é muito danosa.

No horizonte, há ainda outra preocupação: o 'efeito manada' nas saídas de Adrian e, principalmente, Jonathan. Isso porque é 'fato público' nos paddocks da categoria que a Sauber-Audi está recrutando cerca de 200 pessoas. Potencial dor de cabeça para Horner, mas algo 'secundário' para ele no momento.

Apesar da possível 'fuga de cérebros', Horner confia que o objetivo nº 1, que é manter Verstappen na Red Bull até o fim de 2026, está encaminhado. Entretanto, as recentes perdas da equipe taurina dificultam a meta de curto prazo: recolocar o time 'energético' isoladamente no topo. Em 2024 e também em 2025.

Christian Horner, diretor da equipe Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Com isso, Horner se vê mais protegido de quaisquer manobras de Verstappen caso o tricampeão seja aliciado por escuderias rivais, como a Mercedes. Já em 2026, quando a categoria terá novas regras, será um all-in de todo modo. Tomar qualquer decisão agora tendo em vista o regulamento futuro é um risco.

No longo prazo, a questão maior é: a Red Bull não só precisa voltar à supremacia em 2024 e 2025, mas acertar o projeto para 2026. Caso contrário, Verstappen deverá sair de qualquer maneira, ativando alguma cláusula de desempenho no contrato que o mantém na equipe taurina até 2028.

Em caso positivo, de sucessos no curto, médio e longo prazo, Horner cumprirá o plano inicial de manter Max a bordo até as novas regras e, além disso, potencialmente terá convencido o piloto a ficar até o fim da F1 2028. De quebra, Christian poderá finalmente se livrar de Marko, que terá 83 anos no fim de 2026.

