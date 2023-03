Carregar reprodutor de áudio

A minissérie sobre o tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, já possui um protagonista. A Netflix confirmou nesta terça-feira, que o ator Gabriel Leone dará vida ao brasileiro na produção da gigante do streaming.

O projeto, de seis episódios, foi anunciado em setembro de 2020, e tinha previsão inicial de lançamento em 2022, mas acabou sendo adiado. A produção é realizada em parceria com a família Senna e contará com a direção de Vicente Amorim (Irmã Dulce, A Divisão) e Júlia Rezende (Meu Passado me Condena, De Pernas para o Ar 3).

Leone é conhecido pelo público através de suas participações em novelas como Verdades Secretas e Os Dias eram Assim. Atualmente, ele protagoniza a série Dom, do Prime Video. Em comunicado oficial, o ator disse estar honrado por dar vida a "um dos maiores ídolos nacionais".

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, disse. "Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então”.

O ator também vem se lançando na carreira internacional. Neste ano, Leone estará nas telas com o filme "Ferrari", que conta a história de Enzo Ferrari, fundador da montadora de Maranello. O brasileiro interpretará o piloto Alfonso de Portago, um dos primeiros a correrem com a equipe italiana na Fórmula 1.

"Gabriel Leone tem o carisma, a intensidade e a doçura do Senna", disse Amorim. Fabiano Gullane, produtor da minissérie, destacou o que o levou a selecionar o ator: "Ficamos emocionados com o teste dele, em como ele trouxe vida para o Ayrton. É um ator brasileiro que desponta como estrela internacional".

Vivianne Senna, irmã de Ayrton, também aprovou a escalação, que foi anunciada no dia em que o piloto completaria 63 anos: “Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas”

A Netflix ainda divulgou a sinopse oficial da minissérie: "Ao longo de seis episódios, Senna mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do tricampeão de Fórmula 1, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística do Ayrton, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino".

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: