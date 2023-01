Carregar reprodutor de áudio

A espera acabou! A quinta temporada de Drive To Survive, série da Netflix que conta os bastidores da Fórmula 1, já tem data para ser lançada: dia 24 de fevereiro.

Pelas redes sociais, o perfil oficial da categoria fez o anúncio nesta quinta-feira. Nessa temporada, será possível acompanhar o que aconteceu por trás das câmeras durante o ano de 2022 - onde tivemos Max Verstappen bicampeão mundial, Red Bull campeã de construtores, a dificuldade da Mercedes, uma nova era de regulamentos e a descoberta da quebra do limite por parte da equipe de Christian Horner.

Outra novidade, é o retorno de Verstappen à série. O holandês, por não concordar com a maneira na qual a realidade era passada para o 'reality' não participou da quarta temporada - justamente no ano em que foi campeão pela primeira vez.

Em 2023, a data de lançamento 'bate' com o segundo dia da pré-temporada no Bahrein, que vai do dia 23 ao dia 25, sendo seguido pela do calendário uma semana depois no mesmo local.

Além de Drive To Survive, a Netflix também lançará a versão DTS de outros esportes ao longo do ano: Break Point (tênis), Full Swing (golfe), Heart of Invictus (competidores de todo mundo), Tour de France (ciclismo), Six Nations (rugby) e uma série documental com os bastidores da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Confira o teaser de Drive To Survive:

