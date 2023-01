Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes sabia que a mudança para os novos regulamentos implementados na temporada 2022 da Fórmula 1 proporcionaria uma oportunidade de ouro para os rivais acabarem com seu domínio no esporte.

Mas a montadora alemã certamente nunca teria previsto o tipo de dificuldade que enfrentaria com seu W13. Tendo sofrido o porpoising mais extremo do grid, a Mercedes se viu passando por alguns momentos bastante dolorosos ao tentar chegar ao fundo do que havia dado errado.

Apesar de alguns falsos amanheceres ao longo do caminho, a Mercedes conseguiu se familiarizar com seu conceito, liberou mais desempenho e conseguiu uma dobradinha, surpresa, no GP do Brasil. Aqui, damos uma olhada em todo o trabalho que o esquadrão de Brackley realizou e as mudanças necessárias.

Mercedes W13 alto detalhe de resfriamento Photo by: Giorgio Piola

O W13 apresentou três momentos distintos: uma aparência no lançamento, depois uma mudança no shakedown da pré-temporada e o que vimos no futuro (ao longo do ano). Apresentando uma pegada lateral maior e borda do piso enrugada, o carro receberia uma reforma significativa à medida que a equipe avançasse neste teste de linha de base em Barcelona.

Painel frontal de resfriamento Mercedes W13 Photo by: Giacomo Rauli

Uma visão geral de cima para baixo da especificação original do sidepod no W13, completa com os painéis de resfriamento intercambiáveis ao lado do cockpit.

Comparação de piso do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

O W13 passou por uma cirurgia significativa para o teste de pré-temporada no Bahrein, com a chegada dos 'zeropods' - o aspecto visualmente mais 'ousado' da atualização. Mas não foi o único, com mudanças na tampa do motor, borda do piso e vedações do piso também bem visíveis. Enquanto isso, a permissão da FIA de uma estada de metal adicional para ajudar a reduzir o porpoising também levou a Mercedes a colocar uma à frente da roda traseira (seta azul).

Comparação do sidepod Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Um aspecto controverso do layout do zeropod do W13 foi a carenagem SIS e as palhetas guia do espelho (seta azul). A carenagem ao redor do SIS permitiu que a equipe pensasse no design geral do sidepod independentemente dele, enquanto também agia como um condicionador de fluxo por si só.

Enquanto isso, as palhetas-guia da haste do espelho eram uma interpretação dos regulamentos que outros também seguiram e apenas agiam de maneira semelhante à variante de comprimento total vista em seu design original do sidepod.

Comparação de vista lateral do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Uma visão geral dos dois pacotes de carroceria mostra como o assoalho e os sidepods são diferentes, enquanto é possível ver claras mudanças na pintura, mesmo neste estágio inicial, já que a equipe procurou remover parte da tinta desnecessária para ajudar a reduzir o peso.

Detalhe da asa traseira do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

A asa traseira de especificação original resistiu à tendência do plano principal em forma de colher, com a Mercedes optando por um lábio arrebitado na seção central. Você também notará que a aba superior tinha uma borda inferior na parte central.

Comparação da asa dianteira do Mercedes W13

Mudanças também foram feitas na asa dianteira entre os dois testes, com o design do flap superior alterado de forma bastante significativa (linha branca pontilhada e seta vermelha), enquanto a parte interna imóvel da asa, mais próxima do nariz, ficou mais carregada (linha azul flecha). Você também notará que a tinta preta na asa dianteira foi descartada para ajudar a reduzir o peso.

Mercedes W13 asa traseira Photo by: Giorgio Piola

A fim de reduzir o downforce e o arrasto no GP da Arábia Saudita, a Mercedes retirou um grande pedaço da borda traseira da aba superior na parte de trás, ao mesmo tempo em que removeu a aba Gurney.

Canards Mercedes W13 sidepod e comparação SIS Photo by: Giorgio Piola

Para Imola, a equipe fez algumas revisões no arranjo dos canards do chassi (seta vermelha), alterou o formato da carenagem SIS e modificou a carcaça e as hastes do espelho.

Aba de asa Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Para atender às demandas específicas do circuito de Imola, a equipe também modificou o flap superior, cortando uma seção do bordo de fuga, embora não tanto quanto a especificação usada na Arábia Saudita.

Mercedes W13 Comparação de piso

A Mercedes também fez uma alteração no formato do piso à frente do pneu traseiro (linha amarela pontilhada). A borda ondulada termina mais abruptamente no novo design, incitando um padrão de fluxo diferente a surgir como consequência, um que a equipe esperava que tivesse o impacto desejado no fenômeno de spray do pneu criado pelo rastro do pneu traseiro.

Mercedes W13 asa traseira Photo by: Giorgio Piola

Uma nova asa traseira foi instalada para o GP de Miami, com mais ênfase na redução do downforce e do arrasto. O design apresentava uma borda de ataque mais convencional para o plano principal, embora ainda rejeitasse a opção de um perfil em forma de colher como muitos de seus rivais haviam optado.

Comparação placa final Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

A equipe também introduziu uma nova solução de placa final da asa dianteira, em que os flaps se conectavam à parte dianteira da placa final, mas deixavam a borda inferior traseira exposta. Espera-se que a capacidade de enxágue da asa tenha melhorado com as mudanças, melhorando o desempenho local e a jusante.

Comparação da asa traseira do Mercedes W13 Miami GP Photo by: Giorgio Piola

Uma comparação das duas opções de downforce mais baixas à disposição da Mercedes neste ponto da temporada, com o bordo de ataque do plano principal e o raio da placa final muito diferentes entre as duas especificações (seta azul), enquanto a asa do feixe (seta vermelha) também apresentou diferenças sutis na seção externa para reduzir o arrasto.

Mercedes W13 nova comparação de piso Photo by: Giorgio Piola

A primeira grande mudança na borda do piso do W13 foi feita no GP da Espanha, já que a equipe não apenas adicionou uma asa em forma de foice, mas também modificou as seções onduladas do piso à frente e atrás dela.

Detalhe da asa divisora ​​dupla Mercedes W13 Photo by: Uncredited

A equipe também acrescentou uma ala de peito ao seu arsenal, tendo visto muitos de seus rivais se apropriarem de uma durante a fase de abertura da temporada.

Mercedes W13 detalhe Photo by: Giorgio Piola

Uma grande visão geral do W13 sem a carroceria no lugar, pois é preparado para a ação em Mônaco. Observe os radiadores que estão embutidos no chassi, enquanto uma nova cobertura de superfície pode ser vista ao redor da seção do tanque de combustível enquanto a equipe procura ajudar a controlar a troca de temperatura.

Mercedes W13 detalhe Photo by: Uncredited

Para ajudar nas temperaturas do freio dianteiro, o W13 foi equipado com uma entrada maior para Mônaco.

Comparação de aletas Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

A equipe pendurou esta barbatana traseira na carenagem SIS do W13 no GP do Azerbaijão como uma extensão do arranjo da haste do espelho retrovisor acima.

Detalhe da asa dianteira do Mercedes W13

Para ajudar a equilibrar o carro da frente para trás, dado o retorno a uma configuração de downforce mais baixa para o circuito de rua de Baku, a Mercedes aparou a borda traseira da aba superior da asa dianteira.

Estadia de andar extra Mercedes W13 - Canadá Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes testou um suporte de piso adicional, no meio do comprimento do assoalho no Canadá, com eles definidos para serem permitidos pela FIA nas próximas corridas. No entanto, foi rapidamente removido e sua introdução foi arquivada pelo corpo governante.

Mercedes W13 detalhe Photo by: Giorgio Piola

A equipe também experimentou um grande recorte no chão no lugar da asa de borda.

Mercedes W13 detalhe do piso Photo by: Giorgio Piola

Uma olhada no piso do W13, enquanto os mecânicos o carregam para a garagem, mostra os pontos de montagem para escoras escondidas na carroceria do sidepod (circulado).

Comparação da asa dianteira do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Como parte do desenvolvimento contínuo da placa final da asa dianteira, a equipe alterou a posição do canard em Silverstone, baixando-o em direção à seção ranhurada adjacente aos flaps.

Detalhe da suspensão do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Como parte de um pacote de desenvolvimento significativo revelado em Silverstone, a Mercedes adicionou volume ao chassi e às carenagens da suspensão para aumentar o downwash em direção aos sidepods e ao assoalho.

Aletas de chassis Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Para maximizar as novas estruturas de fluxo à sua frente e realinhar o fluxo que elas criam, a Mercedes também alterou o arranjo canard na lateral do chassi.

Comparação de piso do Mercedes W13 Photo by: Uncredited

Também foram feitas alterações na forma da cerca do piso externo e na ala de borda com o elemento principal alargado, encurtado e achatado como uma seção rolada para cima. Greves ascendentes foram adicionadas à seção dianteira da montagem (inserção de especificação antiga para comparação).

Comparação da asa traseira do Mercedes W13 Photo by: Uncredited

Enquanto isso, a seção superior da ponta da placa final e a junção do flap também sofreram algumas alterações, pois o perfil do canto foi alargado (linha amarela).

Comparação da colher de saída do duto de freio dianteiro Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Para ajudar a melhorar o fluxo através do conjunto do duto de freio dianteiro, a equipe aumentou o tamanho de sua saída traseira e adicionou alguns defletores de definição de fluxo no GP da França (especificação antiga, inserção).

Mercedes W13 asa traseira Photo by: Giorgio Piola

Os projetistas da Mercedes aparentemente tiraram proveito do livro da Alpine com suas mudanças para a asa traseira no GP da França, já que a asa traseira do W13 não apresentava o corte usual no canto traseiro superior.

Placa final da asa traseira do conjunto Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

O canto externo da asa traseira também foi feito de forma que a equipe pudesse fazer mudanças rápidas, ao decidir qual das variantes de canto preferia para uma combinação específica de pista e asa.

Mercedes W13 detalhe do halo Photo by: Giorgio Piola

Um velho favorito voltou para o GP da Hungria, com um par de asas de bumerangue fixadas ao halo.

Mercedes W13 detalhe Photo by: Giorgio Piola

Mais mudanças foram feitas na parte rolada da asa lateral na Bélgica, já que a equipe decidiu que mais nem sempre é melhor e reduziu o número de golpes ascendentes de três para um. Observe também a barbatana triangular montada na perna traseira do halo.

Asa traseira Mercedes W13, GP da Itália, TL1, TL2 Photo by: Giorgio Piola

Nos últimos anos, as equipes projetaram asas traseiras únicas para os desafios impostos pela natureza de alta velocidade de Monza, mas, com o limite de orçamento em vigor e as equipes tendo que ser seletivas sobre como usar seus recursos, a Mercedes optou por adaptar um asa de especificação de baixo downforce que já havia usado. Apresentando o plano principal de formato convencional e o canto completo da placa final, ele aparou a borda de fuga da aba superior e adicionou uma aba Gurney.

Mercedes W13 asa traseira, GP da Itália, Qualificação, Corrida Photo by: Giorgio Piola

Para aumentar a velocidade em linha reta, a equipe removeu a Gurney usada durante o FP1 e FP2.

Asa de viga Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

A fim de reduzir o downforce e o arrasto o máximo possível, a equipe também utilizou apenas um elemento de asa de viga.

Comparação da asa dianteira do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Uma nova asa dianteira chegou ao GP dos Estados Unidos, que não apenas apresentava um design de placa final revisado, mas também um novo arranjo de suporte do separador de fenda. Esta característica provou ser controversa, devido ao efeito aerodinâmico que se esperava que transmitisse. Como tal, a FIA pediu que fossem removidos antes que a asa fosse colocada em serviço.

Detalhe do piso Mercedes W13, GP dos Estados Unidos Photo by: Giorgio Piola

Também foram feitas alterações no piso para o gp dos Estados Unidos, com um defletor vertical adicionado onde o piso se juntava à asa lateral.

Detalhe do piso Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Um piso de especificação diferente foi instalado para o TL1 no México quando Nyck de Vries assumiu o volante do W13, com a seção em rampa, a cerca externa do piso e a asa de borda, todas alteradas enquanto a equipe procurava verificar alguns de seus pensamentos em 2023.

Detalhe da asa dianteira do Mercedes W13, GP do México Photo by: Giorgio Piola

A nova asa dianteira vista no COTA também reapareceu, mas a equipe removeu os controversos suportes separadores de slots, instalando os padrão.

Comparação da asa traseira do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

No Brasil, com o desenvolvimento parado, os pilotos da Mercedes apostaram em diferentes configurações aerodinâmicas para encontrar o equilíbrio certo para o circuito.

Comparação da asa traseira do Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

A tendência continuou em Abu Dhabi, embora suas decisões finais tenham sido divididas apenas pela instalação de Gurney no bordo de fuga do flap superior para Russell nesta ocasião.

Tambor aberto Mercedes W12 Photo by: Giorgio Piola

Uma olhada no conjunto do duto de freio dianteiro, com os vários canais usados para fornecer ar frio às pinças e discos de freio, além de ajudar na transferência de calor entre os vários componentes e superfícies.

Tambor aberto Mercedes W12 Photo by: Giorgio Piola

Agora com a tubulação traseira instalada, podemos apreciar como o calor é retirado da pinça e circulado ao redor do tambor e para fora da saída voltada para trás montada na cerca final.

Mercedes W12 tambor fechado Photo by: Giorgio Piola

Terminando a montagem com o tambor montado em cima e criar uma câmara estanque, para que os canais internos de escoamento não sejam interrompidos pelo aro da roda.

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music