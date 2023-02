Carregar reprodutor de áudio

A quinta temporada de Drive To Survive, série da Netflix que retrata os bastidores da Fórmula 1, já tem data marcada para estrear: dia 24 de fevereiro! Porém, os mais ansiosos já podem conferir uma 'pitada' do que virá pela frente.

Nesta quinta-feira, a Netflix soltou o trailer da temporada que irá mostrar tudo que aconteceu dentro e fora das pistas em 2022 com o bicampeonato de Max Verstappen, a nova era de carros da categoria, a luta da Mercedes com o W13, a primeira pole da Haas conquistada no Brasil, a dança das cadeiras entre os pilotos, imbróglio Oscar Piastri, McLaren, Alpine e muito mais.

Além disso, a grande novidade fica por conta do retorno de Verstappen ao 'show', depois de ficar de fora em 2021 por não concordar com a abordagem utilizada pelos produtores da série ao retratar o drama da categoria de forma 'exagerada' na visão do holandês.

Confira o trailer oficial:

